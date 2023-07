"Hasta dónde será capaz de llegar oposición para dañar a AMLO", cuestiona Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- La exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó las " campañas perversas e irresponsables" de la oposición para "dañar al presidente López Obrador".

A través de redes sociales, la aspirante presidencial emitió un mensaje en el que dice:"¿Hasta dónde es capaz de llegar la oposición con tal de recuperar el poder? y sobre todo, ¿a dónde será capaz de llegar la oposición con tal de dañar al presidente López Obrador y el proyecto de nación? Campañas perversas e irresponsables".

"Hoy quiero visibilizar lo que yo considero que es la más baja, vil y ruin, estrategia electoral, la fabricación de mentiras que recientemente algunos opinadores y columnistas aliados de quienes yo llamo el Frente Cínico Opositor, como son Carlos Alazraki, Raymundo Riva Palacio, Beatriz Pagés e incluso, Guadalupe Loaeza. Ellos deslizaron de forma sincronizada e irresponsable la posibilidad de un atentado. Nada más falso e imposible", señaló Sheinbaum en su mensaje.

Mi posicionamiento. pic.twitter.com/8xcLf0P3IM — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 26, 2023

Ayer martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la existencia de una campaña "muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad" en la que se le responsabilizará si algo le pasa a una aspirante presidencial o un periodista.El mandatario federal aseguró que esta campaña no ha sido espontánea, sino que inició hace una semana y en ella participan, acusó, varios periodistas y medios "vinculados a Salinas de Gortari", y aseveró que se busca desestabilizar al país."Estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la Presidencia, va a ser culpa mía. Pero esto lo está diciendo López-Dóriga, la señora Pagés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a [el expresidente Carlos] Salinas de Gortari.----Pide Sheinbaum a sus seguidores seguir pendientesTras ese mensaje de AMLO, la aspirante a la candidatura presidencial en Morena aseguró que en "los gobiernos de la Cuarta Transformación hay libertad de expresión y no se persigue a la oposición y mucho menos se usa la violencia y la represión. Durante décadas, la oposición ha inventado una y mil mentiras para intentar frenar y manchar nuestro movimiento y una a una han ido cayendo".Pues "ni Andrés Manuel López Obrador fue un peligro para México, ni se rompió la relación con Estados Unidos de América. Ni se le quitó a la gente sus ahorros y propiedades. Ni el peso se devaluó ni se endeudó al país. Al contrario, la economía mexicana está más fuerte que nunca".Sin embargo, Sheinbaum pidió a sus seguidores seguir "pendientes porque en la oposición están llenos de odio y decididos a todo con tal de recuperar el poder que el pueblo les arrebató en el 2018. En realidad no les servirá todo el dinero ni las noticias falsas que tienen para engañar al pueblo. México está vivo, más vivo que nunca, escucha, ve y siente. El pueblo tiene cabeza y tiene corazón y sabe perfectamente lo que es bueno para la nación. Les mando un abrazo y sigamos transformando México, con amor, unidad y con mucho patriotismo".