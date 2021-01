Hasta iPhones y smartphones subasta el INDEP

Como parte de sus funciones, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) administra bienes que ya no son productivos para el gobierno o que fueron incautados. Después de un proceso de legitimización, estos productos e inmuebles se ponen a la venta para el público en general.

En esta ocasión, el INDEP realiza una subasta en línea para que los ciudadanos tengan la oportunidad de comprar lotes de artículos a precios más bajos. Y entre las ofertas se encuentran varios smartphones de distintas gamas que podrían interesarte.

Aquí decimos cuáles son los celulares en subasta y cómo se puede participar para ganar estos equipos.

Desde el pasado 7 de enero comenzó la primera subasta electrónica del 2021. A través de esta actividad, se pretende la venta pública de bienes muebles, inmuebles y activos financieros que resultan improductivos para el Estado Mexicano.

Estas categorías incluyen autos, motos, aeronaves, maquinaria industrial, casas, terrenos, negocios, ropa, material escolar, de construcción, de oficina, refacciones, aparatos domésticos y, por supuesto, equipo electrónico como smartphones.

Estos artículos, propiedades y títulos contables pueden adquirirse tanto por personas físicas como por personas morales, siempre que cumplan con los requisitos de la convocatoria.

Asimismo, las subastas en línea se hacen cada dos semanas, así que tienes varias oportunidades para participar.

De acuerdo con el listado de bienes del INDEP, hay siete lotes conformados por smartphones de distintas marcas; por ejemplo, el lote 475 tiene un precio de salida de 51 mil 177 pesos y posee nueve celulares: cinco iPhone 8 Plus, tres iPhone 7 y un iPhone X. Estos dispositivos son usados y no vienen con accesorios.

El lote 388 contiene nueve Samsung Galaxy Edge, completamente nuevos y con sus cargadores. Este paquete de smartphones está valuado en 29 mil 255 pesos, mientras no existan ofertas.

El lote 420 tiene 11 equipos Samsung Galaxy S6, cuyo valor conjunto fue ubicado en 22 mil 100 pesos. En cambio, el lote 417 está integrado por 10 modelos Samsung A10 a un precio de salida de 17 mil 104 pesos. En este caso particular, ya hay dos postores, así que el costo del lote podría aumentar.

Para quienes buscan una mayor cantidad de dispositivos, el lote 218 incluye 60 celulares Samsung Galaxy J6 a un precio de salida de 157 mil 202 pesos. Cada smartphone viene en su empaque cerrado y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 32 GB.

Si no te gustan los iPhone ni los Samsung, el lote 384 está compuesto por 10 equipos Motorola G7, a un costo total de 23 mil 541 pesos.

Sin embargo, el lote más grande es el 972, conformado por 10 mil 710 celulares de la marca japonesa Aiwa. Estos dispositivos AW M539 cuentan con accesorios, almacenamiento de 16 GB, memoria RAM de 1 GB y cámara dual de 8 megapíxeles. Debido al número de equipos, este paquete tiene un precio de salida de 6 millones 334 mil 671 pesos.

La convocatoria para esta subasta electrónica se cierra el próximo 20 de enero, así que todavía tienes tiempo para registrarte. Ingresa al portal oficial de subastas en línea del INDEP y dale clic a la opción "Regístrate aquí" ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla. Después, captura los datos solicitados por la página y adjunta los papeles correspondientes.

Si eres una persona física, sube la copia de los siguientes documentos en formato PDF: identificación oficial, Cédula de Identificación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), comprobante de domicilio y estado de cuenta de cheques o de débito donde se vea el número de cuenta, sucursal y CLABE interbancaria de 18 dígitos.

En el caso de las personas morales, requieren la Denominación o Razón Social, fecha de constitución, giro mercantil y datos del Representante Legal. Además, deben adjuntar en formato PDF: Acta Constitutiva, Cédula de Identificación Fiscal emitida por el SAT, comprobante de domicilio, estado de cuenta, poder notarial e identificación del Representante Legal.

Lee con atención los términos y condiciones del sitio; si estás de acuerdo, da clic en "Aceptar" y finaliza tu registro.

Posteriormente ve al apartado de "Subastas actuales", donde se desplegará la opción "Listado de bienes". Revísala hasta que localices el lote de tu interés; cuando lo encuentres, selecciónalo, verifica su precio de salida y el historial de ofertas. Presiona el botón "Ofertar" e ingresa una cantidad monetaria superior al resto de los postores.

La página te pedirá un pago de garantía para que sostengas tu oferta, el cual debe realizarse hasta dos días hábiles antes del cierre de la convocatoria, es decir, hasta el 18 de enero. Saca tu línea de captura en el Portal de Pagos del INDEP o vía correo electrónico. Para los bienes muebles como los smartphones, el pago de garantía es de 5 mil pesos.

Después del pago, mantente atento a las pujas de los demás interesados hasta que se cierre la subasta y se declare un ganador. Esta decisión se informa en la página del lote por el que ofertaste, o mediante un e-mail.

Para más dudas, consulta el apartado de preguntas frecuentes del INDEP.