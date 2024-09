Hasta la próxima semana tomarán protesta a Marcelino Rivera

No se tomará protesta a Marcelino Rivera Hernández como diputado en la Sesión Ordinaria de hoy, sino en Sesión Solemne la próxima semana, informó el presidente de la Mesa Directiva, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno. El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) habría ordenado hacerlo dentro de un periodo de 48 horas a partir de la notificación al Congreso del Estado.

"Llamamos a sesión con anterioridad la sesión pasada, enviamos orden de día, enviamos la Gaceta Parlamentaria antes de que llegara la notificación. Estamos en vías de cumplimiento, sí estamos acatando la sentencia del Tribunal, ya le respondimos. Vamos a citar a tomar protesta como se debe, en Sesión Solemne", comentó.

Señaló que buscarán respetar los procesos legislativos con los tiempos indicados en el reglamento, el cual señala que la Gaceta Parlamentaria y el Orden del Día deben integrarse con 48 horas de anticipación a las Sesiones del Pleno, mismo plazo que ordenó el TEESLP para el cumplimiento de su sentencia.

La notificación de la resolución del TEESLP fue recibida a las 14:04 horas del miércoles por el Congreso del Estado. Por otro lado, la Sesión Ordinaria de hoy está programada a las 14:00 horas, por lo que los documentos debieron entregarse a más tardar las 14:00 horas del mismo miércoles.

También señaló al TEESLP de extralimitarse en sus facultades, al no considerar las temporalidades del Poder Legislativo. Asimismo, consideró que el Magistrado Presidente del TEESLP, Víctor Nicolás Juárez Aguilar, había amenazado y confundido al Congreso del Estado al señalar que podía sancionarse a la Mesa Directiva con una inhabilitación, en caso de no acatar la sentencia dictada.