Video | AMLO ofrece su última 'mañanera'

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece este viernes 27 de septiembre su última mañanera en Palacio Nacional, con preguntas de los representantes de los medios de comunicación.

"Ya es la última mañanera de preguntas, porque el lunes es fiestón con bailongo", dijo López Obrador en el Salón Tesorería de Palacio Nacional a unos días de dejar la Presidencia de México.

Para el lunes 30 de septiembre, último día de su gobierno, el presidente López Obrador tiene programado un convivio con los representantes de los medios que asistieron a sus mañaneras, la rifa de su reloj y la develación de su retrato oficial con reporteros y reporteras.

Además, ofrecerá un mensaje el próximo el lunes, sin preguntas ni respuestas, después el mandatario federal tendrá un convivio en el que habrá tamales, aguas y otros alimentos.

Critica declaraciones contra su gobierno



El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo contra su gobierno, a quien llamó "corrupto".

"Imagínense que un presidente como Zedillo, que era un ídolo de la oligarquía, porque la salvó de la crisis económica, financiera, al convertir las deudas de unos cuantos, en deuda pública, con el Fobaproa", señaló.

Durante su conferencia mañanera, mostró un video del exmandatario de un evento donde cuestiona las decisiones tomadas por el gobierno del presidente López Obrador.

Recordó que Zedillo dijo que, si se redujo la pobreza en su gobierno, es porque durante la pandemia murió la población en situación de pobreza.

"Qué bueno que no somos iguales, cada uno que siga su camino y ahí la lleva, van bien", expresó. Por ello, insistió en que "es un honor estar con Claudia hoy".

Presidente de España faltó el respeto a Sheinbaum

Obrador también acusó al mandatario de España, Pedro Sánchez, de faltarle el respeto a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, por sugerir que es "manipulable" por él, tras decidir no invitar al rey Felipe VI a su toma de protesta el próximo 1 de octubre.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador señaló que Pedro Sánchez está sugiriendo que fue "una cuestión política".

"Nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto, se equivocan completamente, esa decisión fue una decisión de la presidenta electa. Y yo cuando supe de esa postura, la respaldé como la voy a respaldar siempre, y se equivocan mucho.

"Ojalá antes de emitir una opinión, piensen que en México se está llevando a cabo una transformación, una revolución pacífica", declaró López Obrador.

Repitió que a Claudia Sheinbaum se le debe dar toda la confianza porque es una mujer consecuente, íntegra, honesta y con insensibilidad social.

A tres días de dejar la Presidencia declaró: "No soy conservador, no soy hipócrita, no simulo, cuando digo que me voy a retirar, me voy a jubilar, no estoy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra, o estar queriendo manipular a nadie".

Celebra aprobación de reforma a GN

López Obrador informó que ya se aprobó en 21 congresos locales la reforma a la Guardia Nacional, para que esté adscrita a la Sedena, así como la reforma de pueblos indígenas.

En su conferencia matutina, recordó que es parte del paquete de 20 reformas constitucionales que envió al Congreso.

"Me corresponde publicar tres hasta ahora: la reforma al Poder Judicial; la reforma constitucional para garantizar los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas de México y (Guardia Nacional)", expresó.

Señaló que hasta el momento ha sido aprobada por 21 congresos, lo cual rebasa el requisito de 17 legislaturas locales que se necesitan para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El mandatario señaló que no existía ninguna corporación policial que se encargara de asuntos a nivel nacional, y que en el gobierno de Zedillo se creó la policía federal, sin embargo, dijo que con el paso del tiempo "se echó a perder, se corrompió".

"No había en el país una corporación para garantizar la seguridad pública. Cuando llegamos, de acuerdo con la Constitución, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina no podían hacerse cargo de tareas de seguridad pública, se tuvo que hacer una reforma a la Constitución para contar con el apoyo de estas dos importantes secretarías y atender uno de los principales problemas del país, el más sentido, el de la inseguridad pública", sostuvo.

Subrayó que la Guardia Nacional tiene 130 mil elementos y 500 cuarteles, además de que cuenta con una aceptación de 75%, más que las policías estatales y municipales, solo rebasado por las fuerzas armadas.

"Mi preocupación era que esta corporación que nos costó bastante crear para garantizar la paz y la tranquilidad del país, mi preocupación era que quedara al garete, o como había sucedido, dependiendo primero de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de gobernación, y manejada por gente sin experiencia y sobre todo, de ambiciosos vulgares y corruptos, como había sucedido con la Policía Federal", expresó el presidente.

Por ello, apuntó, propuso adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, porque ello significa "disciplina profesionalismo y honestidad", con respeto a los derechos humanos.