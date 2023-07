Hay 40 minutos más de grabación de alcaldesa, asegura obispo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Monseñor Salvador Rangel, obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, afirmó que existen 40 minutos más de grabación del encuentro que tuvo Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, con un líder de la organización criminal conocida como Los Ardillos.

"Lo único que les quiero decir que hay 40 minutos de grabación... hay más videos, yo no´mas les digo eso", mencionó en entrevista en el podcast "De carne y hueso".

Sobre el video, Rangel negó responder si Norma Hernández habría realizado algún tipo de compromiso con "Los Ardillos".



Ligan a alcaldesa de Chilpancingo con grupo criminal "Los Tlacos"

Además, señaló que el problema de Chilpancingo es que la alcaldesa no quiere deslindarse de "Los Tlacos".

"Porque incluso yo he difundido otro video donde ella va a las fiestas de Tlaco y va entrando a Tlacotepec triunfante con "El Necho" (Onésimo Marquina) y los armados, entonces de que va allá, va allá... Yo por lo menos tengo dos testimonios de que va con el señor allá arriba (a la sierra)".

Recalcó que para él si la presidente municipal no se desliga, en Chilpancingo no se van a acabar los problemas.

"Y me atrevo a decir que, si logran desligar cualquier relación del gobierno, va a venir la paz y la tranquilidad a Chilpancingo", aseguró.



"Los Ardillos solo quieren distribuir marihuanita", dice el obispo

De acuerdo con Salvador Rangel, Los Ardillos le han comunicado que no quieren que se distribuyan drogas como la piedra y el ice, "porque matan a la gente... ´mire, yo distribuyo mi marihuanita pero hasta ahí´".

Sostuvo que la gente los aprecia mucho ya que ellos, y no el gobierno, son quienes han promovido el desarrollo en todas las zonas y es algo que la gente sabe.

Por lo anterior, mencionó que no le agrado la expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le dijo a la gente que los abandonara luego de que movilizaron a unas cinco mil personas para realizar bloqueos en Chilpancingo.

"¿Cuándo los van a abandonar? No obligaron absolutamente a nadie, era la gente apoyando, la gente los quiere", señaló.

Además, el obispo Rangel dijo que "ya la traen" contra Los Ardillos debido a que ellos organizaron los dos mejores mítines del candidato Mario Moreno Arcos, candidato a la gubernatura durante las elecciones de 2021.

"Y eso (los de Morena) no se lo perdonan ni al PRI ni a Celso Ortega... porque este grupo apoyó al PRI, a Mario Moreno, el susto que les dieron es que perdió totalmente Morena ese lugar... y es la tercera incursión que hace Morena para meterse allá".

Por último, señaló que Los Ardillos está dando "una ayudota" a la paz social al ocupar los vacíos de poder que ha dejado el gobierno de Guerrero.

"Si el gobierno tiene en paz ese territorio para qué patear la cerca de la perra... si es el lugar más seguro, más tranquilo, para qué lo descomponen", cuestionó.