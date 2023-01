Hay calma en Sinaloa tras detención de Ovidio Guzmán, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional y de la policía estatal en Sinaloa para proteger a la población de esa entidad, luego del enfrentamiento de ayer para detener a Ovidio Guzmán López, "El Ratón".



El mandatario federal afirmó que en las últimas horas "hay calma" en la entidad e informó que este viernes por la mañana habló con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien le aseguró que ya no hay bloqueos en las calles y que se están retirando los vehículos que fueron incendiados.

"Se va a mantener la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la policía estatal que está colaborando, y que se va a tener esta protección para que no haya daños a la población civil en todo Sinaloa. Esa es la decisión que se ha tomado.

"Afortunadamente hay una calma en estas últimas horas. Hablé con el gobernador y él me menciona que no hay grupos armados en Sinaloa, en bloqueos, que ya están quitando desde ayer todos los carros que fueron incendiados y utilizados para bloquear calles, precisamente en toda la ciudad, lo que me dijo hoy en la mañana", indicó López Obrador.