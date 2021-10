Hay condiciones inmejorables para inaugurar nueva etapa con EU: AMLO

Tras sostener un desayuno en Palacio Nacional con Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense y con otras autoridades en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva en la relación bilateral.

Manifestó el ánimo de fortalecer la amistad y la cooperación para el desarrollo, con respeto a las soberanías.

"Hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva en la relación bilateral", dijo el presidente López Obrador.

Al retomar la frase "Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos", en el inicio del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos, el presidente López Obrador llamó a fortalecer la relación de cooperación y de amistad entre ambos países con respeto a la soberanía, pues manifestó que "sería inconcebible y muy lamentable que no nos entendiéramos".

Al ofrecer el desayuno en el salón Leona Vicario en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos, encabezada por Antony Blinken, López Obrador aseguró que "hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva en la relación bilateral".

"Sería inconcebible el que no hubiese entendimiento, sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, el que no se fortalecieran las relaciones de cooperación, de amistad entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Nosotros estamos en esa disposición, de que haya cooperación para el desarrollo, de que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías.

"De modo que yo considero que vamos a poder, juntos, inaugurar una etapa en nuestras relaciones.

"Le decía yo al señor Blinken, y se lo comenté también al presidente Biden y a la vicepresidenta (Kamala Harris), de que se le atribuye a Porfirio Díaz la frase de que ‘pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’. Y ahora nosotros decimos: ´Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos´. Entonces, nos tenemos que entender", comentó.

En el encuentro binacional, el Presidente de México afirmó que hay hechos históricos que ocasionaron que ambas naciones se distanciaran, pero señaló que hay cosas que las unen como las relaciones culturales; los 38 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, así como los 3 mil 180 kilómetros de frontera.

"Los cambios económicos y comerciales en el mundo, que nos demandan mayor unidad, integrarnos para consolidarnos como región económica y comercial", expresó.

El presidente López Obrador envió un saludo al presidente estadounidense Joe Bien, a quien le reiteró su invitación para que "cuando él pueda, nos visite".

"Aquí el señor embajador (Ken Salazar) ya ha tenido con nosotros muchas pláticas. Es muy buen representante en Estados Unidos, es un hombre respetuoso que está auspiciando la amistad entre nuestros pueblos. Va y viene, y quiere que estén ustedes aquí, pero que también vengan los senadores ¿no?, para que conozcan más sobre nuestra realidad, y todo esto será por el bien de nuestros países", señaló.

Antes, al tomar la palabra, Antony Blinken aseguró estar "muy inspirado" en la visión que le expresó el presidente López Obrador sobre la relación que debe existir entre ambos países durante el recorrido que realizaron en Palacio Nacional en donde le mostró los murales de Diego Rivera.

Aseguró que la propuesta que el Ejecutivo federal expresó sobre cómo debe de ser la relación entre ambos países "está exactamente en línea con la que tiene el presidente Biden para la asociación entre México y Estados Unidos".

"Estoy muy inspirado por la visión que expresó, y el trabajo que tenemos que hacer ahora para traducir eso en realidad, en una asociación verdaderamente transformadora, una responsabilidad compartida.

"Y lo que me llamó la atención es que lo que expresó está exactamente en línea con lo que tiene el presidente Biden para la asociación entre México y Estados Unidos. Nuestra responsabilidad juntos es construir eso. Pero simplemente señor presidente, gracias. Estoy agradecido, es un momento que nunca olvidaré", afirmó.

Por parte del gobierno mexicano estuvieron presentes Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; el canciller Marcelo Ebrard Casaubón; el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional ; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público.

También estuvieron Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos; Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración; y Roberto Velasco Álvarez, titular de la Unidad para América del Norte de la SRE.

Por parte del gobierno de Estados Unidos también asistieron Merrick B. Garland, fiscal general; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional; Bruce Swartz, fiscal general adjunto y consejero de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y Wally Adeyemo, secretario adjunto de la Tesorería.

También Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; Juan Sebastián González, consejero especial del presidente y director principal para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad; Serena Hoy, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional, y Brian Naranjo, tomador de notas de la Embajada de Estados Unidos en México.