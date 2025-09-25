logo pulso
Hay confianza en gobierno de Sheinbaum: Chico Pardo

El empresario reveló los motivos detrás de la adquisición del 25% de Banamex

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 02:07 p.m.
A
Hay confianza en gobierno de Sheinbaum: Chico Pardo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El empresario Fernando Chico Pardo, dijo que se animó a comprar la cuarta parte de Banamex debido a la confianza que tiene en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Estoy haciendo una inversión personal muy relevante, mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su proyecto de país", dijo el empresario en conferencia de prensa.

Chico Pardo, quien adquirirá 25% de Banamex, dijo que no adquirirá más porcentaje del Banco Nacional de México, además de que reconoció la responsabilidad que significa regresar a Banamex a manos mexicanas. "Regresar al final de mi carrera a Banamex es un sueño", resaltó.

Fernando Chico Pardo será accionista mayoritario de Banamex

En ese sentido, Chico Pardo dijo que el futuro del país está en "muy buenas manos", refiriéndose a la presidenta Sheinbaum Pardo, con lo cual se va a fomentar el crecimiento de Banamex, institución financiera que -dijo- tiene mucho potencial para crecer.

"Citi ha hecho un gran trabajo para sentar las bases de que esto suceda, continuar los esfuerzos de Citi y el equipo de trabajo que tengo toda la confianza. Hay mucho trabajo, y en el cliente, hay mucho por hacer en la parte tecnológica al banco, meterle mucha tecnología al banco, que tu celular sea la sucursal Me siento espectacularmente honrado de este proceso", añadió.

Por su parte, el director general de Citi Internacional, Ernesto Torres Cantú, dijo que de cara al proceso de venta del resto de Banamex, a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), podrán participar más empresarios mexicanos, pero Fernando Chico Pardo será el accionista mayoritario.

