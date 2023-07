Hay grupos de autodefensas pero no muchos, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- Al reconocer que hay grupos de autodefensa "pero no muchos", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en Chiapas haya una un clima de violencia y acusó que sus adversarios han querido crear una percepción negativa de que en el estado hay mucha inseguridad.



El Mandatario federal afirmó que con pruebas puede comprobar que en la entidad no tiene un índice delictivo alto y destacó la presencia de la Guardia Nacional en varias partes de Chiapas, lo que genera, afirmó, un clima de tranquilidad en el estado.



"Hay grupos de autodefensas, pero no muchos y hay presencia de la Guardia Nacional en Chiapas. Han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad, mucha violencia, pero no.



"Yo les puedo probar con datos de que no hay homicidios, no tenemos un índice delictivo alto, es que, si no, solo nos atenemos a la percepción y esa se puede crear, se puede crear una persecución negativa, Además cuando hay un hecho como el secuestro de los servidores públicos del reclusorio, entonces eso los medios lo magnifican y se genera toda una percepción de que hay mucha inseguridad, pero nosotros estamos diario viendo.



En Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió proyectar una gráfica en donde Chiapas se ubica en el lugar 26 de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el presente gobierno.



"Sí hay (homicidios) pero normal. Tenemos presencia en la presencia norte, en la parte también de la sierra en los límites con Guatemala y está tranquilo, pero siempre hay intención de decir `la violencia´", agregó.