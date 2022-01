Hay que esperar qué informa la FGR sobre operativo "Rápido y Furioso": AMLO

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) logró órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín "El Chapo" Guzmán por el operativo "Rápido y Furioso", el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no tiene mucha información.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador refirió que se trata de un proceso que llevó a cabo la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero.

"Ya era una investigación de tiempo atrás. No tanto porque en los gobiernos anteriores no se habían presentado denuncias sobre estos hechos nuevos; bueno, que no se habían presentado denuncias porque se trata del operativo Rápido y Furioso y hay que esperar qué informa la Fiscalía", señaló.

López Obrador dijo no tener información sobre un informe sobre "Rápido y Furioso" que envió el gobierno de Estados Unidos: "Pero me imagino que sí porque hay cooperación entre las Fiscalías, pero no tengo información".

Un juez federal ordenó aprehender al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna y al extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por su participación en la operación "Rápido y Furioso", con la que ingresaron miles de armas ilegales de Estados Unidos a territorio nacional.

El juez también ordenó aprehender a Joaquín "El Chapo Guzmán", líder del Cártel de Sinaloa y a cuatro personas más por estos hechos.

La FGR fue informada de que las autoridades estadounidenses deslindaron responsabilidades de servidores públicos de aquel país por su participación en el operativo por el que se traficó ilegalmente más de 2 mil armas de fuego.

"Esta conducta criminal tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2 mil armas de fuego de Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios, lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible", externó la FGR en un comunicado.

Indicó que según el Departamento de Justicia, las armas usadas en ese operativo terminaron en la comisión de diversos delitos desde 2009 hasta fechas recientes.

En México, se estableció que entre los compradores de los arsenales está la organización liderada por Guzmán Loera, razón por la que el Ministerio Público solicitó la orden de captura en su contra.

Se detalló que las armas fueron introducidas de manera ilegal al país y fueron utilizadas en actos criminales que ya han sido investigados y procesados en México.