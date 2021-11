Hay que exhortar a Gertz a nuevo pacto, e ir contra el Estado corrupto: Pablo Gómez

Es necesario exhortar a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, a actualizar el convenio que existe entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la autoridad judicial para combatir la corrupción, consideró Pablo Gómez Álvarez, el nuevo titular del organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Hay que desmontar el Estado corrupto con una concertación de todas las instituciones que tienen funciones o relación con este tema [la corrupción], que son casi todas, empezando, desde luego, con la Fiscalía [General de la República]", remarcó en entrevista para "Los Periodistas", transmitido por SinEmbargo Al Aire y conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.

"Por eso hay que hacer un nuevo convenio entre la UIF y la FGR, para sincronizar, para que no solamente haya un objetivo común, sino haya también tiempos y movimientos que sean comunes y que no requieran desfases, o que no permitan desfases", dijo el viejo líder del movimiento estudiantil de 1968.

Gómez explicó que la corrupción se incorpora como un método central de la gobernanza, por lo que el Estado corrupto siempre se encuentra en expansión que necesita adicionar a más gente y más estructuras, entre las cuales se pueden encontrar: empresas, sindicatos, instituciones públicas, universidades, entre otras.

"Este Estado corrupto debe de ser desarticulado, debe de entrar en una disonancia total de tal manera que vaya desapareciendo. Va a ser un proceso, tiene que ser gradual, porque tenemos que hacerlo con respeto a la Ley, y más que a la Ley, a los derechos y a las libertades", expresó el exdiputado.

Gómez, quien tomó el puesto de Santiago Nieto Castillo por órdenes del Gobierno federal, detalló que la crisis delincuencial está vinculada con la corrupción dentro del Gobierno mexicano, puesto que el Estado ignoraba su obligación de proteger a la sociedad y priorizaba los actos de corrupción.

En este sentido, es necesario que se lleven a cabo las acciones y marcos legales pertinentes para atacar la corrupción, lo cual incluye revisar un convenio que se creó entre la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la UIF.

"Hay que hacer un buen convenio no solamente para unificar lo que ya tenemos, que es la voluntad política de luchar contra el Estado corrupto, sino también de cómo: movimientos, sincronizaciones, acciones conjuntas al mismo tiempo y al momento adecuado, etcétera", remarcó.

NIETO CASTILLO RENUNCIA A LA UIF TRAS POLÉMICA BODA

Pablo Gómez Álvarez asumió la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sustitución de Santiago Nieto Castillo luego del escándalo por la boda del fin de semana del extitular de la UIF en Guatemala, a la que asistieron más de 200 personas.

Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey Jordán, Consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), realizaron su boda en el hotel Casa Santo Domingo, de la ciudad guatemalteca de Antigua, a la que asistieron diversos personajes políticos.

El nuevo director del organismo financiero nació el 21 de octubre en 1946 en el Distrito Federal, estudió en la Preparatoria 2 "Erasmo Castellanos Quinto" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se recibió como economista en 1976 con la tesis "Democracia y crisis política en México" por la misma universidad.

La participación política de Gómez Álvarez comienza con los movimientos estudiantiles de 1968 en la Ciudad de México, donde fue preso político por su participación el 2 de octubre del 68 hasta 1971, fecha en la que se unió a las protestas sociales derivadas del 10 de junio, conocidas como la Matanza del Jueves de Corpus o "Halconazo".

Posteriormente pasó a formar parte del Partido Comunista Mexicano (PCM) y electo Diputado federal por la coalición de izquierda en 1979. Luego, fue el líder nacional del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) de 1981 a 1987.