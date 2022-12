Hay quienes hablan de lealtad sin tener ideales: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Con la ausencia de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, quien votó en contra del Plan B en la reforma a leyes secundarias en materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay amigos de mentiras y enemigos de verdad, y quienes hablan mucho de lealtad y sin tener principios e ideales, a la primera traición y no resisten las tentaciones del poder.

"En la política suele pasar de que se tiene amigos de mentiras y enemigos de verdad, y los que hablan mucho de lealtad y sin tener principios, ideales, a la primera traicionan, no resisten las tentaciones del poder", expresó en Palacio al reunirse con diputados y senadores de Morena, y aliados, por haber aprobado el Plan B en su reforma a leyes secundarias en materia electoral.

López Obrador los felicitó pues hacen realidad y hacen valer la lealtad, no a personas o dirigentes, sino al pueblo y al proceso de transformación.

"Este es un acto de reconocimiento a ustedes, es un acto que implica como mujeres, hombres, como ustedes legisladores, hacen realidad, hacen valer una palabra, un término, un concepto, que es fundamental, la lealtad.

"Pero aclaro de que no me refiero a la lealtad a las personas, a los dirigentes, a los políticos, la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo, y al proyecto de transformación en beneficio del pueblo, esa es la lealtad, la lealtad al proyecto de transformación porque suele pasar, antes se hablaba de lealtad a las personas", dijo.