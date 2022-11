Hay sectores de clase media que se comportan peor que "fifís": AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que hay sectores de la clase media mexicana que se comportan peor que los "fifís".

En conferencia de prensa, el Mandatario federal manifestó que se busca que quienes vayan saliendo de la pobreza no dejen de ser solidarios y fraterno y que no asuman una actitud egoísta, aspiracionista y de supuesta superioridad.

"Nuestro objetivo es que cada vez haya menos pobres. Estamos atiendo a todos, escuchando a todos, pero se les da preferencia a los pobres y también un objetivo es no solo el sacar de la pobreza a millones de mexicanos, sino que el que vaya saliendo de la pobreza no deje de ser solidario y fraterno, que no se vuelva egoísta, individualista, aspiracionista, que no abandone el principio del amor al prójimo.

"Porque sino en el asenso en la escala social se va asumiendo una actitud de supuesta superioridad, se van volviendo ladino y nosotros queremos que tengamos una clase media muy fraterna, muy humana y existe un sector de la clase media muy fraterna, muy humana, pero hay sectores que se comportan peor que los fifís", declaró.