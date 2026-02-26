Helicópteros, convoyes y sirenas, los sonidos de Puerto Vallarta

PUERTO VALLARTA

, Jal., febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Por cielo, mar y tierra, elementos de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

entras los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero de 2026, cuando fuerzas federales abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".El despliegue comenzó con la llegada del, quede efectivos al. Desde su arribo al puerto vallartense, los marinos fueron movilizados hacia puntos estratégicos, particularmente a la sierra que colinda con el estado de Colima, desde donde se vigila no sólosino también el municipio vecino de Bahía de Banderas.Desde el aire, dossobrevuelan de forma constante la zona turística y áreas serranas. A bordo, elementos armados con fusiles de asalto y ametralladoras observan desde las alturas avenidas, hoteles y brechas montañosas, en patrullajes que se repiten a lo largo del día.En tierra, laes visible en colonias, avenidas principales y accesos carreteros. Convoys de unidades recorren el área conurbada mientras personal uniformado realiza, instalay supervisa a motociclistas. Parte de las labores también incluye la remoción de restos de vehículos incendiados durante los bloqueos del fin de semana, huellas aún recientes de la violencia que alteró la rutina del destino turístico.Por mar, la vigilancia se extiende a lo largo de la bahía.patrullan frente a la, el Malecón dey otras zonas costeras, tanto de día como de noche. Las revisiones a lanchas y yates se han vuelto parte del paisaje marítimo, mientras los motores navales rompen la calma habitual del litoral.Durante un recorrido matutino,acompañaron uno de losy también navegaron en una de las, constatando la amplitud del operativo.Con este despliegue, labuscadelictiva y restablecer condiciones de seguridad en la región, en un mensaje de presencia institucional que se extiende desde las montañas hasta el mar. Mientras tanto, la ciudad continúa su actividad bajo, con turistas y residentes adaptándose a una cotidianidad marcada por el sonido de helicópteros, convoyes y sirenas a la distancia.