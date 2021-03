Hemos recibido una mísera cantidad de vacunas: Gobernador de Aguascalientes

El gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que Aguascalientes ha recibido "una mísera cantidad de vacunas" contra el Covid-19 de parte del Gobierno Federal. Hizo un llamado a la población a no relajar las medidas sanitarias, para continuar a la baja en contagios, hospitalizados y defunciones por coronavirus. Orozco Sandoval destacó que gracias a la estrategia estatal para el combate al Covid-19, pero especialmente a la participación de sociedad, empresas y sector salud, decrecen los casos.

"Por favor no nos relajemos, hoy tenemos mejores números, van a la baja los contagios, hospitalizados, defunciones, pero ésta ha sido la estrategia, ¡qué bueno que vengan las vacunas!, pero ustedes saben que hemos recibido una mísera cantidad de vacunas, ¡bienvenidas!, ojalá lleguen más".

Resaltó que para seguir avanzando positivamente en esta lucha, es necesario continuar con las medidas preventivas y no bajar la guardia. Martín Orozco anunció que presentará ante el gobierno federal y el Ejército Mexicano el plan que se ha diseñado especialmente para atender la vacunación en la ciudad de Aguascalientes. Además se tiene definido el plan para los municipios de Asientos, Jesús María y El Llano, a la espera de la llegada de más vacunas y las indicaciones para poder medir la actuación del estado en la estrategia.

El mandatario presentó la implementación de una estrategia para dotar de oxígeno de manera gratuita a los pacientes hospitalizados que de acuerdo a los médicos puedan concluir su tratamiento en casa. Explicó que se llegó a un acuerdo con la iniciativa privada para que dote al estado de tanques que serán recargados de manera gratuita a estos pacientes para que puedan ser dados de alta en los hospitales y concluir su tratamiento junto a su familia, lo cual será para ellos mucho más benéfico. La Secretaria de Salud informó que Aguascalientes está a la baja en contagios: hoy se encuentran en hospitalización 147 personas; además se han confirmado hasta en total: 19 mil 292 personas con Covid-19 en la entidad, 45 de ellos en esta fecha. En el informe del día se reportaron 9 defunciones, para sumar 2 mil 243 fallecidos durante la pandemia en la entidad.