Hidalgo confirma la muerte de 36 personas que ya tenían vacuna contra Covid

Alejandro Benítez Herrera, Secretario de Salud de Hidalgo, informó que de las seis mil 163 muertes por COVID-19 en el estado, alrededor de 36 personas tenían antecedentes de vacunas.

De las 36 personas que han perdido la vida a causa del coronavirus, 11 contaban con el esquema completo de vacunación, mientras que a 25 se les había aplicado la primera dosis.

Debido a esta situación, se está llevando a cabo un análisis estadístico y técnico para conocer la cepa que los infectó, el tipo de vacuna que se les suministró y los problemas de salud estaban que padecían las personas.

“La vacuna no es la panacea y no todos reaccionamos de la misma forma a la vacuna, no todos levantamos la misma cantidad y concentración de anticuerpos”, expresó Benítez durante una rueda de prensa.

También destacó que la vacuna protege dependiendo del individuo y la dosis aplicada, pues en promedio, el biológico otorga protección durante diez meses.

Además, recalcó que independientemente del color del semáforo epidemiológico, en el cual Hidalgo se encuentra en verde, aún existe el riesgo de contagio por COVID-19 entre la población, por lo que se debe continuar acatando las medidas sanitarias.

“Sigue existiendo este riesgo latente y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos, utilizar el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el evitar salir si no es necesario, evitar los sitios concurridos, esto es fundamental”, dijo.

A la par destacó que se reunió con los presidentes municipales de Pachuca, Tulancingo y Actopan, con quienes se decidió cancelar las fiestas patronales de los tres municipios.

Benítez Herrera recordó que los balnearios han sido un “pequeño dolor de cabeza, un problemita” durante la pandemia del coronavirus porque nunca han cerrado y aunque algunos de ellos siguen las medidas sanitarias, los turistas representan el problema real. Sin embargo, también reconoció que cerrarlos sería una desventaja para la economía de la región.

“Tenemos turistas nacionales que vienen principalmente de la Ciudad de México y del Estado de México, ellos en un momento dado son los que nos generan conflicto porque es muy difícil que se quieran apegar a las medidas de bioseguridad, a veces nuestros visitantes nos ponen en verdaderos problemas”, aseveró.

VACUNADOS QUE NO GENERAN ANTICUERPOS

La periodista Apoorva Mandavilli, quien ha seguido al coronavirus desde que empezó la pandemia, pregunta en su último reportaje en The New York Times: “Ahora que decenas de millones de estadounidenses están vacunados, muchos se preguntan: ¿Tengo suficientes anticuerpos para mantenerme a salvo?”.

Para una gran mayoría de personas, dice, la respuesta es sí. “Eso no ha impedido que las multitudes acudieran en estampida por pruebas de anticuerpos. Pero para obtener una respuesta confiable de las pruebas, las personas vacunadas deben someterse a un tipo específico de prueba y en el momento adecuado”.

Explica que quien se haga una prueba demasiado pronto o busque los anticuerpos incorrectos, puede creer que aún es vulnerable cuando no lo es. “En realidad, los científicos preferirían que la persona vacunada promedio no se hiciera ninguna prueba de anticuerpos, basándose en que es innecesaria. En los ensayos clínicos, las vacunas autorizadas en Estados Unidos provocaron una fuerte respuesta de anticuerpos en prácticamente todos los participantes”.

Apoorva Mandavilli agrega: “Pero las pruebas de anticuerpos pueden ser cruciales para las personas con un sistema inmunológico débil o para quienes toman ciertas medicinas, una categoría amplia que abarca a millones de personas que son receptoras de donaciones de órganos, tienen ciertos cánceres de la sangre o toman esteroides u otros medicamentos que inhiben el sistema inmunológico”.

Y sostiene en su reportaje en The New York Times: “La creciente evidencia sugiere que una proporción significativa de éstas personas no produce una respuesta de anticuerpos suficiente después de la vacunación”.