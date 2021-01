Hipólito Mora inicia precampaña por PES para gubernatura de Michoacán

El precandidato a la gubernatura de Michoacán, Hipólito Mora, comenzó su precampaña dirigida a miembros y simpatizantes del Partido Encuentro Solidario (PES), además de todos los michoacanos, ya que aseguró que trabajará para todos ellos.

El exlíder de las autodefensas dijo que sería la primera vez que opta por un cargo público, además explicó porque convocó a su estado natal a autodefenderse y aseguró que conoce los problemas de Michoacán, especialmente el tema de violencia, por lo que uno de los temas en los que se enfocará será el de lograr la paz en la entidad.

"Yo me dedico al campo. Nunca en mi vida he ocupado un cargo público. Por desgracia, debido a la violencia que hemos tenido y que tenemos, todavía, aquí en el estado de Michoacán, me tocó convocar a mi pueblo a defendernos del crimen organizado y así lo hicimos. Ahora me toca participar aquí, en la política, con el PES", resaltó Hipólito Mora.

El aspirante al gobierno de Michoacán recorrerá durante todo el mes de enero alrededor de 40 municipios de la entidad, así dará a conocer a militantes y simpatizantes del PES sus propuestas y planteamientos en miras hacia la contienda electoral de este año.

Por su parte, Eder López García, dirigente estatal del PES, declaró estar convencido que Hipólito Mora se convertirá en la opción de las y los michoacanos.