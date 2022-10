Hombre engorda a perros y vende la carne a taquerías, acusan vecinos en CDMX

A-AA+

Residentes de la colonia Benito Juárez y la Camada Nitin denunciaron que un hombre se dedica a recoger perros de la calle para alimentarlos y luego los mata para vender su carne a los taqueros de la zona de Nezahualcóyotl, Estado de México.

"Nos dicen los vecinos que se dedica a agarrar perros, yo pensé que iba a ver perros famélicos, perros en situación muy mal, pero no, los vi bien gorditos y cuando vi la mesa llena de sangre, todo huele a muerto, como si fuera un rastro, está en condiciones insalubres", contó Edgar Castillo Dubont, presidente de Ntitin México.

Personal del área de Ecología del gobierno de Nezahualcóyotl ingresó al inmueble, en compañía de integrantes de la asociación protectora de animales y observaron que en el interior de su casa hay aproximadamente 100 perros que durante las noches y madrugadas sacrifica para comercializar sus restos.

"Comentan los vecinos que comienza a matar a los perros a las 12 de la noche y a las tres de la mañana llegan los taqueros por la carne. Es una condición horrible, son más de 100 perros los que están en la casa", narró.

Los habitantes de la comunidad hablaron a la Dirección de Ecología del gobierno municipal para que acudiera al inmueble a verificar lo que ocurre adentro con los animales que alberga y por los malos olores que se presentan en toda esa área de Neza.

Los vecinos dicen que el hombre es muy agresivo, por eso pidieron la intervención de las autoridades. Después de que entró personal de Ecología, llegaron elementos de la Policía Municipal, pero el sujeto los corrió porque no llevaban orden de cateo para ingresar a la propiedad.

Nitin México interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el presunto delito de maltrato animal.

Además, saben que en la casa vive una señora de 90 años, supuesta madre del hombre, quien aparentemente no le brinda los cuidados que requiere.

"Queremos que ya actúe la fiscalía, por la mamá también, porque no permitió que entraran al cuarto donde estaba y huele muy mal el lugar, huele a muerte y hasta podemos pensar que hasta humanos muertos hay ahí", advirtió Edgar Castillo.

El año pasado el Congreso del Estado de México endureció las sanciones por maltrato animal, hasta seis años de prisión se le impondrán a quien cause la muerte, muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga.

Las penas podrán incrementarse hasta a nueve años de prisión cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

Además, hasta cuatro años de cárcel a quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales, que se incrementarán a seis años si el acto es fotografiado, videograbado y/o difundido.