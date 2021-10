Hombre graba el momento en que casi es alcanzado por un rayo

Durante una tormenta, la mayoría de las personas guardan sus teléfonos o apagan los aparatos eléctricos que tienen cerca por el riesgo que implica, tanto para los dispositivos como para quien los lleva consigo.

Sin embargo, con lo arraigado que tenemos actualmente el grabar cada momento de nuestro día en redes sociales, muchas veces es inevitable querer compartir lo que está pasando, y más si se trata de un suceso extraordinario en el que, por la emoción, no solemos pensar en las consecuencias. Tal es el caso del video viral del que te vamos a contar.

Un hombre se viralizó en TikTok al postear una serie de imágenes captadas durante una tormenta eléctrica en México.

La grabación, que dura apenas unos segundos, muestra el momento en el que un hombre, que se encontraba caminando en la calle durante una tormenta, fue sorprendido por un rayo que iluminó y estremeció su camino, y que fue de tal magnitud que incluso lo hizo brincar.Lo más sorprendente fue que el rayo aterrizó apenas a unos metros de él. Lo que inevitablemente hace pensar que fue cuestión de suerte que no fuera alcanzado por la descarga eléctrica.La reacción inmediata del sujeto se reflejó en sus expresiones de asombro y nerviosismo, al tiempo que hablaba en inglés diciendo "Dios mío, casi atrapo esa maldita cosa".De acuerdo con comentarios en torno a este material grabado en septiembre pasado, el hecho tuvo lugar en las playas de Holbox, Quintana Roo, uno de los destinos preferidos de miles de turistas alrededor del mundo por sus paradisíacos paisajes y mágicas instalaciones.Un video que concientizaActualmente la mayoría de los teléfonos celulares son diseñados para ser resistentes al agua y a situaciones extremas, por lo que usarlo durante la lluvia puede no significar un problema que cause afectaciones en el dispositivo. No obstante, este video muestra la magnitud de descargas que se presentan en una tormenta que pareciera indefensa, y lo impredecible de la naturaleza.Esta grabación que logró relevancia en TikTok suma más de 22 mil visualizaciones y cientos de comentarios entre los que destacan los usuarios que hablan de la suerte que tuvo este hombre, mientras que otros bromean con su reacción, haciendo chistes sobre que el susto lo hizo hablar en inglés.El origen del video se desconoce, pues este material fue recopilado por la cuenta @kat_boss_lady_19, perfil en donde pueden encontrarse diversos materiales divertidos y virales. El protagonista se ha mantenido anónimo y lo único que se sabe es que logró esquivar a ese potente rayo.Afortunadamente este hombre corrió con mucha suerte y pudo conservar estas imágenes como una anécdota sorprendente, aunque es imposible ignorar el hecho de que la historia pudo ser completamente distinta y tener un final lamentable, lo que deja como lección la importancia de no desafiar a la naturaleza ni dar por hecho que podemos controlar las situaciones de esta magnitud que se presenten.