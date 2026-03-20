logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hombre mata a su madre en Sonora

Tenía antecedentes de violencia

Por Redacción

Marzo 20, 2026 04:55 p.m.
A
Hombre mata a su madre en Sonora

 Rubén Vicente "N", de 56 años, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en agravio de su madre en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Las Terrazas de Nogales, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que ya formuló imputación en contra del sujeto.
En audiencia inicial derivada de una orden de aprehensión ejecutada, el Ministerio Público formuló imputación y, tras acogerse la defensa al término constitucional para resolver la vinculación a proceso, se impuso la medida de prisión preventiva.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, formulada con perspectiva de género, los hechos ocurrieron entre la tarde del 15 de marzo y la madrugada del 16 de marzo pasados.

Las indagatorias establecen que el imputado, quien contaba con antecedentes de violencia y amenazas en contra de su madre Silvia Elena "N", de 76 años de edad, ejerció agresiones físicas directas, provocándole lesiones contusas a nivel craneal y torácico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Como resultado de la violencia ejercida, la víctima perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo y trauma torácico cerrado, quedando su cuerpo en el interior del domicilio donde ocurrieron los hechos.

La Fiscalía de Sonora refrendó su compromiso de investigar con perspectiva de género y actuar con firmeza ante cualquier acto de violencia que atente contra la vida de las mujeres, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hombre mata a su madre en Sonora
Hombre mata a su madre en Sonora

Hombre mata a su madre en Sonora

SLP

Redacción

Tenía antecedentes de violencia

Sheinbaum promete seguridad para Mundial 2026
Sheinbaum promete seguridad para Mundial 2026

Sheinbaum promete seguridad para Mundial 2026

SLP

Redacción

Refuerzan plan para turistas

Caen clonadores con 53 tarjetas
Caen clonadores con 53 tarjetas

Caen clonadores con 53 tarjetas

SLP

Redacción

Operaban en plazas y restaurantes

Congreso aplaza discusión de pensiones "doradas"
Congreso aplaza discusión de pensiones "doradas"

Congreso aplaza discusión de pensiones "doradas"

SLP

Redacción

Minuta avanza sin fecha clara en Diputados