Hombre muere arrollado por su camioneta al arreglarla

Un hombre murió bajo su propia camioneta, luego de que al arreglar una falla mecánica, no puso el freno de mano y el vehículo le pasó por encima, confirmaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El agente del Ministerio Público, recibió el reporte de la policía de Naucalpan de que a través de la central de emergencia C-4, recibieron la llamada de que un conductor de 47 años había sido arrollado en la Calle 8, colonia Lomas de Cadete. El hombre quedó tirado frente a su casa, luego de que al estar arreglando su camioneta, no puso el freno de mano y el vehículo le pasó por encima, por lo que policías municipales llamaron a paramédicos de una unidad de rescate, quienes al llegar al lugar constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron al MP.