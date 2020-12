Hombre que agredió a perrito pagará 5 mil pesos a dueño

Juan Carlos "V", responsable del delito de maltrato contra un pequeño perro mestizo de nombre "Chuchito", a quien le causó la muerte, solo cubrirá cinco mil 700 pesos por el daño que causó al propietario del canino y tendrá que asistir a tratamiento sicológico por espacio de seis meses.

La Juez que conoció la causa 492/2020, estableció que por considerase un delito no grave, en la suspensión condicional del proceso, se determinaron medidas alternativas como es el pago de una compensación por el daño al dueño del perrito mestizo.

Además, se le prohibió tener alguna mascota, así como acudir mensualmente a firmar y recibir asistencia sicológica.

El imputado, Juan Carlos "V", está obligado a no volver a incurrir en maltrato de ningún animal, cubrir la sanción de 5 mil 700 pesos, en seis parcialidades, como reparación del daño, asistir a tratamiento sicológico, durante seis meses, en caso de incumplir estas medidas perderá el beneficio de la suspensión del proceso.

Brenda González León, del organismo Huellitas con Causa IAP, en mayo pasado denunció que en una calle de la colonia Buenos Aires, de Culiacán, se había cometido un acto de crueldad un pequeño perrito mestizo, al cual tuvo que rescatar.

La activista reveló que el veterinario que revisó al animal, de nombre "Chuchito", descubrió graves lesiones en su recto y huellas.

Indicó que el perrito puedo haber sido atacado con un palo, lo que le produjo una hemorragia interna y lesiones, al grado que los medicamentos no lograron reducir los fuertes dolores que presentaba.

Pese a los sedantes y otros medicamentos que le aplicaron por espacio de veinticuatro horas, el pequeño can, no presentó mejoría, por lo que fue necesario aplicarle la eutanasia.

González León comentó que la necropsia que se le practicó, relevó que se encontró restos de madera, arena y otras sustancias ajenas a su organismo, lo que le produjeron al pequeño animalito tuviera derrames internos muy severos.

El presunto responsable de la crueldad animal, Juan Carlos "V", fue detenido el día 15 de mayo pasado por personal de la Fiscalía General del Estado y llevado a juicio, por lo que la juez concedió la solicitud de la suspensión del proceso por no constituir un delito grave al que se le imputó.