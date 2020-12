Homenajean a trabajadores de Salud fallecidos por Covid en Guanajuato

Más de ocho mil 600 personas del Sector Salud se han contagiado de Covid-19 en Guanajuato y 75 de ellas han fallecido en la prestación de sus servicios.

Los trabajadores fallecidos, entre ellos médicos y personal de enfermería, pertenecían al IMSS, ISSSTE, hospitales de Pemex, Secretaría de Salud del Estado, y Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

Este lunes, autoridades estatales y del municipio realizaron un homenaje en memoria del personal que ha perdido la vida en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

El memorial se desarrolló en la plaza principal, con la bandera de México a media asta. Se guardó un minuto de silencio y se brindó otro minuto de aplausos.

En el evento, la enfermera Gabriela Torres Vargas pidió a la gente sensibilizarse, tomar conciencia y ser empática.

"Sociedad: al igual que tú, nosotros también nos sentimos cansados de estar encerrados, de no ver a nuestra familia, de no poder abrazarlos, de no poder tocarlos", dijo Torres Vargas.

--Se espera aumento de casos por festejos de aficionados

Al persistir el riesgo de que Guanajuato pase al semáforo rojo por el aumento de casos positivos de Covid-19 y personas hospitalizadas, el secretario estatal de Salud, Daniel Díaz Martínez, expresó preocupación por la multitud de aficionados que este domingo salieron a las calles a festejar el triunfo del equipo León, sin cubrebocas y sin cuidar la sana distancia.

El funcionario comentó que en los siguientes días se verán las consecuencias de esas aglomeraciones, en las que participaron incluso menores sin protección.

"Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Vimos una gran cantidad de personas que salieron a festejar, donde había personas sin cubrebocas, eso desde luego que tendrá una consecuencia que no es deseable, que es lamentable, que es cuestionable", comentó el secretario.

La noche del domingo y la madrugada del lunes, miles de seguidores del equipo cantaron, bailaron, se abrazaron, tocaron trompetas y chiflaron alrededor del estadio León, Arco de la Calzada y por diversos rumbos de la ciudad, por la victoria del equipo local en la final del torneo "Guard1anes 2020".

Díaz Martínez dijo que se hizo promoción para invitar a las personas a disfrutar el encuentro deportivo en su casa, pero eso resultó imposible.

"En este momento tenemos una gran cantidad de trabajo, la ocupación hospitalaria está por arriba del 60%, pero además tenemos que seguir atendiendo todas las otras necesidades en materia de salud que tiene la población, por eso estos comportamientos, como el de ayer, representan un riesgo para nosotros", admitió.

Dijo que es imposible saber que entre las personas que asistieron al festejo no haya ninguna persona contagiada.

El funcionario dijo que también se observó un exceso de movilidad por el arranque de la etapa "Guadalupe Reyes" y que aún no hemos visto lo más difícil de la contingencia en la temporada invernal, con influenza y neumonías bacterianas.

Para el titular de Salud, Guanajuato ha permanecido en semáforo naranja en las últimas dos semanas "de panzazo".

"Este viernes nuevamente cerramos con 31 puntos. Nos falta sólo un punto; llevamos dos semanas en 31, se necesitan 32 para pasar al rojo y de panzazo nos quedamos en color naranja", expresó.

Señaló que la tendencia es a seguir incrementando los casos, las defunciones, la tasa de transmisión, ya que se incrementó la movilidad; eso seguramente traerá un retroceso, justo en el momento menos deseado que es el fin de año.