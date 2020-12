Hospitales en el Edomex se encuentran saturados

"Estamos saturados", "no hay espacio en área Covid" y "falta personal médico", son letreros pegados afuera en más de una decena de hospitales del Estado de México que registran saturación en Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Chalco, entre otros municipios mexiquenses; no obstante, que el porcentaje oficial de ocupación hospitalaria al 10 de diciembre es de 66% y 51% de pacientes graves intubados.

En un rastreo por hospitales del Valle de México y Toluca, este 10 de diciembre, más de una decena de centros Covid-19 se encuentran a tope, principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE). "Pueblo de México: hay muchos pacientes, nuestro servicio está saturado, hacemos lo mejor para poderte atender. Compréndenos, no es fácil dar consulta a tanta gente, nuestros compañeros de varias categorías se han infectado y hasta muerto al frente de su deber" explican en mantas colocadas en las fachadas y puertas de hospitales del IMSS.

Ante la saturación, personal médico pide a los usuarios tener paciencia, "no ofendas, ni agredas, con complicaciones de material y de personal nos la estamos rifando por ti", expresan en el Hospital General Regional 251 de Metepec. Los cinco hospitales del IMSS en la región poniente del Estado de México, que va de Naucalpan al Valle de Toluca, registraron 94.7% de ocupación; entre ellos el 251 de Metepec y el Hospital General de Zona 194 de Naucalpan, con 100%.

En Toluca, el Centro Médico Adolfo López Mateos este jueves estaba marcado en rojo, sin disponibilidad, lo mismo que en Tlalnepantla los hospitales 58 de Santa Mónica y 72 en Gustavo Baz, ambos del IMSS; el ISSEMYM tenía una ocupación de 100%. En Cuautitlán Izcalli el 57 del IMSS, en La Quebrada, también se mantuvo en rojo, sin disponibilidad; igual sucede en el Hospital Bicentenario del ISSSTE e Tultitlán. En Ecatepec, el hospital número 76 Xalostoc no tuvo disponibilidad, de acuerdo con el registro de ocupación dispuesto en una aplicación telefónica. El de Las Américas estaba a 90%.

En Chalco, el Hospital General 71 se encuentra saturado, igual que el Hospital Militar de Temamatla, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y los hospitales generales de Axapusco y el 53 del IMSS en Los Reyes Acaquilpan, en La Paz.