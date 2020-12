Hospitales llenos y muertos no paran la fiesta en la CDMX

Más de 100 personas fueron halladas en un bar clandestino en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cuando los hospitales de la capital se llenan y las muertes aumentan por la COVID-19.

Gustavo García Arias, director jurídico de la Alcaldía Miguel Hidalgo, informó que las actividades en el establecimiento ubicado en Palmas 810 fueron suspendidas. Por su parte, el Alcalde Víctor Romo señaló que no bajarán la guardia para frenar los contagios.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que autoridades capitalinas desalojaron la fiesta clandestina que se estaba llevando a cabo al interior de la bodega del antro clausurado en la calle de Palmas.

En las imágenes dadas a conocer, se puede apreciar cómo un elemento de las autoridades abre la puerta a la bodega con unas pinzas. "Buenas noches, nos ayudan a ir desalojando. Vayan con calma. Es sólo una sanción administrativa", dice uno de los hombres encargados. Posteriormente, las personas comienzan a salir del recinto. La mayoría van sin cubrebocas.

Muchos de los asistentes se taparon el rostro a su salida, pues más de una persona se encontraba grabando con su teléfono celular. "Es infracción administrativa. Se van a remitir al juzgado cívico. Con calma, con calma. Despacio", expresó el hombre que abrió el recinto.

La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un llamado urgente y casi desesperado a toda la población para quedarse en casa, usar siempre el cubrebocas y no hacer reuniones ni fiestas porque la capital del país está a una semana de la saturación hospitalaria y los contagios por COVID-19 siguen en aumento.

"Es fundamental, fundamental –reiteró–, importante, indispensable, que sigamos estas cinco reglas", que además de las tres mencionadas son ir solo uno de cada familia a hacer compras y que si alguien da positivo lo notifique y se aísle.

Con casi 250 mil infectados confirmados y más de 18 mil 600 muertes por coronavirus, la capital de México tiene una ocupación hospitalaria del 74 por ciento que sigue creciendo a un ritmo alarmante, según el Gobierno, con unos 400 nuevos ingresos al día, comparado con los 295 de noviembre.

Aunque las autoridades capitalinas siguen ampliando el número de camas y el de pruebas –ya son más de 20 mil al día— para rastrear mejor los contagios, Sheinbaum recordó que la principal fuente de infecciones son las fiestas y las reuniones familiares.

La Jefa de Gobierno recordó que la capital sigue en alerta sanitaria.

"Estamos en alerta por COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la ciudad, siempre he hablado con la verdad, están subiendo las hospitalizaciones de manera acelerada, estamos creciendo la capacidad hospitalaria junto con el Gobierno de México pero hoy lo más importante es parar los contagios", expuso.

El viernes, Hugo López-Gatell pidió evitar las reuniones en lugares cerrados, que son la peor fuente de contagios. "Es extremadamente urgente que los ciudadanos detengan los contagios", expresó el Subsecretario de prevención y promoción de la Salud por el incremento de casos que requieren hospitalización en la Ciudad de México. "Por favor, ayúdenos. Ayúdenos todos".

"La única forma en que los contagios pueden perder velocidad es en la medida en que nos mantenemos lejos unos de otros. En la medida en la que no salimos, cuando no es estrictamente indispensable, de nuestras casas. La velocidad de contagio, cada vez es mayor. Esto es signo de una epidemia en extremada aceleración, por eso el señalamiento es que necesitamos cooperar todas y todos", dijo López-Gatell.

"Es importante no reunirnos en sitios públicos, o lo que ahora es un fenómeno de enorme preocupación: cuando nos reunimos en lugares privados", agregó. Evidentemente no fue tomado en cuenta por los que se encerraron en el bar de Polanco.

La misma Claudia Sheinbaum anunció que es cuestión de días para que los hospitales se saturen completamente y expresó su preocupación por las reuniones por la temporada navideña en lugares privados, normalmente cerrados.

Ayer, Sheinbaum repitió las cinco reglas de la ciudad, todas violentadas por los urgidos de fiesta:

1) Si no tienes que salir, no salgas.

2) Si sales, usa cubrebocas y guarda la sana distancia.

3) No fiestas, no reuniones no posadas.

4) Realizar compras vía electrónica o salir menos.

5) Si se tienen síntomas o una prueba confirmatoria COVID, aíslese.