Huawei abre un nuevo Centro de Transparencia y Ciberseguridad

Con la inminente llegada de la red 5G a buena parte del mundo, nuevas prácticas y protocolos de seguridad se encuentran en desarrollo para garantizar conexiones seguras. Con esto en mente, Huawei ha inaugurado en Dongguan, China, su más grande Centro de Transparencia de Ciberseguridad y Protección de la Privacidad, donde abren a socios y organizaciones los procesos de creación de sus soluciones en materia de protección digital.

Este es el segundo centro de este tipo que es abierto por la compañía donde, además de dar a conocer el modo en que sus soluciones de seguridad son creadas, también se abre a realizar un intercambio de propuestas para conseguir un mejor resultado a favor de la protección de las y los usuarios.

"Empezamos con la idea de abrir estos centros para mostrar nuestras soluciones y tener un vínculo de intercambio tecnológico no solo con clientes sino también con entidades reguladoras de modo que prestemos oídos y manos al desarrollo de tecnología para alcanzar los mejores estándares y fortalecer la confianza en el uso de los dispositivos", comentó Martín Portillo, director de ciberseguridad de Huawei para México.

Además, la tecnología desarrollada en torno a ciberseguridad dentro de estos centros, podrá ser aplicada no sólo en dispositivos y redes dentro del ecosistema de Huawei, sino que también existirá la posibilidad de personalización y apertura para que otros organismos y compañías puedan utilizarla.

"Esta posibilidad depende de las soluciones y las necesidades de las organizaciones. La tecnología tiene su toque de personalización dado que son plataformas construidas con protocolos abiertos y estándares internacionales. Claramente podrían usarse también para otras tecnologías de diferente marca cuya fabricación descanse en estos protocolos", añadió el directivo.

¿Qué se hace en el Centro?

Un ejemplo de las investigaciones y soluciones trabajadas por Huawei dentro de estos centros, es la integración de nuevos protocolos diseñados con bastante atención hacia las conexiones y redes de quinta generación, es decir 5G. Especialmente el trabajo de técnicas de protección bajo dos protocolos que, con la llegada de esta nueva red serán muy escuchados: el Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS) y las Security Assurance Specifications (SCAS).

"Antes teníamos sistemas que daban un identificador fijo a nuestros teléfonos y al momento de iniciar una comunicación se intercambiaban ciertos códigos para conectarse a la red con ese mismo identificador. Estos protocolos han cambiado, pues sabemos que en el aire puede haber algunas vulnerabilidades, ahora tenemos un identificador temporal que al momento de conectarse cambia para tener mayor protección", agregó Portillo.

De igual modo, este tipo de centros de trabajo y cooperación sirven a Huawei no sólo para mostrar lo que están creando, sino también para obtener ayuda por parte de otros actores de la industria para alcanzar estándares y niveles de protección cada vez más altos.

"Ponemos a disposición de los principales jugadores de la industria, incluidos reguladores o ministerios, la posibilidad de acceder de forma transparente a nuestros procesos de ciberseguridad. Así, junto con la industria, subimos nuestras capacidades de protección pues lo importante es seguir avanzando e ir un paso adelante de posibles amenazas", añadió Cesar Funes, vicepresidente de relaciones institucionales para Huawei Latinoamérica.

Finalmente, este esfuerzo por parte de Huawei se suma a su intención de seguir generando confianza entre las y los usuarios no solo de sus dispositivos sino de la tecnología en general, pues creen que esa es pieza fundamental para cualquier empresa dentro de esta industria, como declara Martín Portillo.

"Se trata de un tema de confianza por parte de la sociedad. Si no tienes esa prioridad marcada en tu organización, es inmediato el impacto que puedes tener al perder la confianza que te costó años generar dentro de tu entorno de negocio. Claro, aparte de los otros riesgos como ciberataques y robo de información", finalizó Funes.