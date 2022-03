Hubo una ruptura de más de un año con empresarios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Sin dar nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante la pandemia de Covid-19, dirigentes de cámaras empresariales le pidieron que endeudara al país y que no se cobraran impuestos, lo que ocasionó una ruptura de más de un año con el sector.

En conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario federal aseguró que más adelante los empresarios le ofrecieron disculpas "porque son gentes inteligentes y no es gente mala".

"Viene la crisis de la pandemia querían que yo hiciera lo mismo, me vinieron a plantear eso, que no íbamos a salir si no pedíamos deuda. Dijimos: No.

"Me pidieron dos cosas: que endeudáramos al país para dar créditos con bajos intereses al sector empresarial y, la otra propuesta, que yo declarara una moratoria de pago de impuestos, o sea, que no se cobraran impuestos", acusó.

"¿Quién se lo pidió, presidente?", se le preguntó.

"Los dirigentes de las cámaras en particular", dijo.

"Luego, ya me ofrecieron disculpas porque eso llevó a una ruptura como de un año o año y medio, y pues se dieron cuenta porque son gentes inteligentes. Y vuelvo a lo mismo, no es gente mala, es que tienen una idea, o sea, era una fórmula o una receta que aplicaban siempre con la crisis, era: salvas arriba, si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, así no es, vamos a apoyar de abajo para arriba, y eso fue lo que hicimos", aseveró.

