Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Hugo "El Tuli" muerto junto a "El Mencho" en operativo

Era responsable de manejar millones para las operaciones financieras del Cártel Jalisco.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 02:47 p.m.
Hugo "El Tuli" muerto junto a "El Mencho" en operativo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).-

Hugo "H"
, "El Tuli", identificado como el operador logístico

, financiero y principal hombre de confianza de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien también fue abatido, se dedicaba a coordinar los bloqueos en vías de comunicación y ataques a las Fuerzas Armadas.
Estaba a cargo de orquestar incendios de vehículos, incluyendo autobuses y tráileres con el fin de obstruir carreteras.
Así como dirigir ataques contra instalaciones militares y de la Guardia Nacional, ordenar agresiones contra negocios y establecimientos gubernamentales.
"El Tuli" ofrecía una recompensa a los integrantes del cártel: 20 mil pesos por cada militar que asesinara, y esta medida buscaba incentivar la violencia contra las fuerzas federales en un momento de tensión.
Además, era el encargado financiero de la región, manejando millones de pesos y dólares para las operaciones del CJNG.

