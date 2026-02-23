Hugo "El Tuli" muerto junto a "El Mencho" en operativo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).-

, "El Tuli", identificado como el

, financiero y principal hombre de confianza de, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien también fue abatido, se dedicaba a coordinar los bloqueos en vías de comunicación y ataques a las Fuerzas Armadas.Estaba a cargo de orquestar, incluyendo autobuses y tráileres con el fin deAsí como dirigir ataques contra instalaciones militares y de la, ordenar agresiones contra negocios y establecimientos gubernamentales."El Tuli" ofrecía una recompensa a los integrantes del cártel: 20 mil pesos por cada militar que asesinara, y esta medida buscaba incentivar la violencia contra las fuerzas federales en un momento de tensión.Además, era elde la región, manejandoy dólares para las operaciones del CJNG.