Hugo "El Tuli" muerto junto a "El Mencho" en operativo
Era responsable de manejar millones para las operaciones financieras del Cártel Jalisco.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).-Hugo "H" , "El Tuli", identificado como el operador logístico
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, financiero y principal hombre de confianza de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien también fue abatido, se dedicaba a coordinar los bloqueos en vías de comunicación y ataques a las Fuerzas Armadas.
Estaba a cargo de orquestar incendios de vehículos, incluyendo autobuses y tráileres con el fin de obstruir carreteras.
Así como dirigir ataques contra instalaciones militares y de la Guardia Nacional, ordenar agresiones contra negocios y establecimientos gubernamentales.
"El Tuli" ofrecía una recompensa a los integrantes del cártel: 20 mil pesos por cada militar que asesinara, y esta medida buscaba incentivar la violencia contra las fuerzas federales en un momento de tensión.
Además, era el encargado financiero de la región, manejando millones de pesos y dólares para las operaciones del CJNG.
no te pierdas estas noticias
Hugo "El Tuli" muerto junto a "El Mencho" en operativo
SLP
El Universal
Era responsable de manejar millones para las operaciones financieras del Cártel Jalisco.
Supermercados mantienen cerradas sus tiendas en Jalisco
SLP
El Universal
Soriana detalla las sucursales cerradas y prevé reabrir mañana si las condiciones mejoran.
Turistas quedan atrapados por operativo contra el "El Mencho"
SLP
El Universal
Testimonios detallan bloqueos, incendios y miedo entre turistas durante el operativo en Puerto Vallarta.