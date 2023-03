Humphrey, fuera de proceso por presidencia de INE, resuelve TEPJF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que la consejera Carla Humphrey no podrá aspirar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que se trata de reelección, que está prohibida en la Constitución.

El asunto obtuvo 4 votos a favor y uno en contra, con la ausencia de la magistrada Janine Otálora y el magistrado Felipe Fuentes.

El proyecto expone que los cargos de consejería electoral y la consejería para la Presidencia son equiparables para el impedimento de reelección, pues ambas integran el Consejo General.

"Los planteamientos de la consejera actora son infundados, ya que la prohibición de reelección prevista en la Constitución general impide que una persona en funciones de consejera electoral del INE pueda aspirar a otro cargo del Consejo General de ese Instituto, incluyendo la Presidencia", indica el documento.

Por tanto, se confirma la decisión del Comité Técnico de Evaluación, que la excluyó de la lista de aspirantes al estar impedida constitucionalmente para continuar con el proceso.

Al explicar su proyecto, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, sostuvo que se ha mantenido una constante en las reformas electorales para que no exista la reelección en el órgano electoral.

"Una interpretación alternativa daría lugar a distintos efectos que no son armónicos con el diseño y funcionamiento de las convocatorias para la renovación del Consejo General del INE", apuntó.

En el mismo sentido, el magistrado José Luis Vargas señaló que sí hay un impedimento constitucional para que un consejero en funciones participe en una nueva convocatoria, en este caso, para la presidencia.

Además, cuestionó que en caso de revocar la decisión del Comité Técnico de Evaluación, qué acciones tendrían que implementarse para reponer el proceso, ya que los aspirantes ya realizaron el examen para avanzar a la siguiente etapa.

En contra de estos argumentos, la magistrada Mónica Soto consideró que la aspiración de la consejera Humphrey no se trata de reelección, por lo que se debe permitir valorar todos los perfiles, incluidas las postulaciones a cargo de las propias consejerías o que se hayan desempeñado como tal, en un cargo diferente al que ostentan; en este caso, la presidencia del INE.

"La reelección se daría en el caso de que, quien ostente la presidencia del Consejo General del INE actualmente, estimara participar para proseguir en el mismo caso", expuso.