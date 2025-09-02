Huracán Kiko alcanza categoría 2 en su intensificación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó de la intensificación del Huracán Kiko a categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.

A través de redes sociales detalló que el centro del fenómeno meteorológico se localiza a 2 mil 110 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur y continúa su desplazamiento hacia el oeste. Sin embargo, debido a su distancia y trayectoria, hasta el momento no representa peligro para el país.

Dentro de los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, se espera que el Huracán Kiko llegué a categoría 3 el próximo jueves 04 de septiembre, para luego ir disminuyendo al paso de los días.