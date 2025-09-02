logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Huracán Kiko alcanza categoría 2 en su intensificación

Huracán Kiko se aleja de las costas mexicanas al avanzar a categoría 2

Por El Universal

Septiembre 02, 2025 05:56 p.m.
A
Huracán Kiko alcanza categoría 2 en su intensificación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó de la intensificación del Huracán Kiko a categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.

A través de redes sociales detalló que el centro del fenómeno meteorológico se localiza a 2 mil 110 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur y continúa su desplazamiento hacia el oeste. Sin embargo, debido a su distancia y trayectoria, hasta el momento no representa peligro para el país.

Dentro de los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, se espera que el Huracán Kiko llegué a categoría 3 el próximo jueves 04 de septiembre, para luego ir disminuyendo al paso de los días.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Huracán Kiko alcanza categoría 2 en su intensificación
Huracán Kiko alcanza categoría 2 en su intensificación

Huracán Kiko alcanza categoría 2 en su intensificación

SLP

El Universal

Huracán Kiko se aleja de las costas mexicanas al avanzar a categoría 2

Transición en presidencia del TEPJF: Beneficios según Gilberto Bátiz
Transición en presidencia del TEPJF: Beneficios según Gilberto Bátiz

Transición en presidencia del TEPJF: Beneficios según Gilberto Bátiz

SLP

El Universal

Gilberto Bátiz destaca los beneficios de la transición en la presidencia del TEPJF y su preparación para asumir el cargo.

Alerta por la llegada del ciclón Lorena a México
Alerta por la llegada del ciclón Lorena a México

Alerta por la llegada del ciclón Lorena a México

SLP

El Universal

Las autoridades refuerzan medidas ante la amenaza del ciclón Lorena en México.

Claudia Sheinbaum pide a gobernadores aterrizar estrategia de seguridad
Claudia Sheinbaum pide a gobernadores aterrizar estrategia de seguridad

Claudia Sheinbaum pide a gobernadores 'aterrizar' estrategia de seguridad

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum y gobernadores unen esfuerzos por la seguridad en México.