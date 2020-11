Hydrotene, el supuesto tratamiento efectivo contra el Covid que promueve Maussan

Hace algunos días, la senadora de Morena, Lucia Trasviña, anunció un foro virtual para discutir el Hydrotene, una supuesta cura para el Covid-19, que no es reconocida por la comunidad científica. Los invitados eran personas como Jaime Maussan, quien ha dedicado su vida a buscar OVNIS.

Además de Maussan, también participarían Juan Alfonso García Urbina, "desarrollador de la vacuna Hydrotene"; el médico naval José de Jesús Zalce Benítez; el médico de la Secretaría de Salud, Víctor Gómez Lerma; y el médico inmunológico clínico y alergólogo, Jesús Morán, quienes tienen investigaciones en pacientes con Covid-19 e Hydrotene.

Después de que los usuarios de redes sociales se burlaron y criticaron el foro, Trasviña se vio obligada a cancelarlo. Según la invitación al foro, el Hydrotene "es un complejo compuesto de nutrición antioxidante que tiene propiedades que ayudan a tratar el Covid-19", se lee en la invitación al foro.

El doctor Alejandro Macías, el zar contra la influenza H1N1 en México, consideró un agravio que se usara el nombre del Senado para promover un producto milagro.

"Una senadora de la república en México promoviendo un producto milagro para el manejo de Covid-19. El agravio es doble porque ostenta el emblema del senado. Nuestros impuestos son para que legisle, no para que haga eso; si lo quiere, al menos que lo haga sin involucrar al senado", dijo Macías.

Después de la cancelación del foro, Maussan declaró que "existen enormes intereses que impiden que Productos como el Hydrotene sean investigados oficialmente, para que se pueda realizar un Protocolo Científico que demuestre su efectividad contra el Covid. Estamos en Guerra contra una enfermedad que Mata todos los días a miles de personas" y añadió que "el Foro de los Senadores donde se iban a presentar las evidencias que demuestran que el Caroteno Rojo salva la Vida de personas enfermas por Covid, fue cancelado. Se pierde una extraordinaria oportunidad para que el Pueblo de México conozca la verdad. Existen fuertes intereses".

De hecho, el supuesto creador de la vacuna se presentó en la conferencia de prensa vespertina sobre el Covid-19 el pasado 28 de octubre, en donde habló sobre el Hydrotene frente al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell.

Juan Alfonso García Urbina, quien se ostenta como el desarrollador de la vacuna Hydrotene, le comentó a López-Gatell que se la aplicó hace 5 años en la frente al tener gripe y que desde entonces en su familia no hay esa enfermedad.

"Covid-19 positivo o presente puede cambiar a Covid-19 negativo o ausente en 48 a 72 horas. Eso es muy importante, pero en minutos, en 5 minutos, en 10 minutos, la persona está hablando con gran júbilo porque recupera su respiración con prontitud" y añadió que "los síntomas inmediatamente comienzan a retirarse, a remitirse".

García Urbina se presentó como investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y destacó que sus proyectos en Ciencias Biológicas han culminado "en una serie de productos alimentarios que inciden en la salud". Añadió que tiene otro producto que "la gente lo ingiere y también supera los problemas de virosis".

El desarrollador de la vacuna garantizó ante López- Gatell una eficacia del 100% de su producto e indicó que el Artículo 102 de la Ley General de Salud prevé que se utilicen productos que no se le conozca la eficacia terapéutica. Apuntó que hay clínicas en el extranjero que "han resuelto muchos casos de Covid-19" con su producto.

López-Gatell refirió que hay procedimientos para la evaluación de distintas propuestas que puede haber sobre tratamientos, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es la entidad responsable.

¿Qué es el Hydrotene?

En un video publicado en Facebook, Juan Alfonso García Urbina indica que Hydrotene, un medicamento milagro, es un "complejo nutricional antioxidante" que se aplica de modo subdérmico en la frente. También dice que es un pigmento que se diluye.

En una fotografía publicada en esta red social se puede observar un documento compartido por García Urbina, en el que se detallan los supuestos beneficios de usar Hydrotene. El documento indica que "Se encontró buena reproducibilidad entre seis diferentes lotes de Hydrotene basado en LCMS y GCMS; se identificaron un total de 652 compuestos, algunos fueron anotados y se encontró que cuentan con propiedades desinfectantes".

Este documento también señala que la aplicación de Hydrotene activa las células CD4T. También añade que "El Hydrotene es ligeramente menos tóxico para las células saludables y puede proteger las células y regenerar células dañadas por la toxina". Según el documento publicado por Urbina, Hydrotene inhibe el crecimiento de tumores y no tiene efectos adversos en ratones.

El documento está firmado por la Dra. Becky Rivoire, la CEO de Biotect Services Inc, una compañía ubicada en Colorado. Sin embargo, la página web de esta firma no menciona el Hydrotene.

El folleto que muestra García Urbina en el video contiene información sobre el medicamento que supuestamente cura el Covid-19, aunque no ha sido analizado y aprobado por la Coferpris.

En su página de Facebook, Urbina comparte varias fotografías y videos de personas mientras son inyectadas con Hydrotene. Según él, la supuesta vacuna "es para la emergencia contra ese Virus letal. Contra el encierro domiciliario y contra la devastación de las actividades de trabajo, contra la ruina, y los ruines de actitud pasiva".

Hydrotene, vacuna que abre paso con eficacia de 100% al llegar oportunamente. De efectos rápidos y sin efectos secundarios adversos.

¿Qué es BIOtiquín?

Según su sitio oficial, esta compañía se fundó en México hace más de 25 años. Su objetivo es "aportar productos en beneficio a la salud al establecerlos en la dieta".

También indica que la empresa es experta en la "producción de Caroteno Rojo Hidrosoluble, producto único en su especie al ser soluble en líquidos, así su potenciado efecto en la nutrición y salud". Supuestamente distribuye sus productos en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. La empresa comenzó sus operaciones en 1991, bajo el mando del Ing. Juan Alfonso García Urbina.

La marca BIOtiquín está registrada en México, Estados Unidos de América, La Unión Europea, China y Perú.

¿Quién es Juan Alfonso García Urbina?

Ingeniero, y no médico de profesión, Juan Alfonso García Urbina dice haber iniciado investigaciones en 1981 en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde laboraba como profesor-investigador en la carrera de Agronomía. En 1990 sus investigaciones "dan frutos a unos de los descubrimientos más adelantados para la época actual al obtener Caroteno Soluble en Líquidos".