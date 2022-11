Ideas conservadoras, sin posibilidad de consolidarse en México: AMLO

A-AA+

Las ideas conservadoras no tienen posibilidad de consolidarse en México, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación a la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizada el pasado fin de semana, donde señalaron que su principal objetivo es detener el avance del socialismo, y que planean constituir un partido político, parecido al Republicano de Estados Unidos, en 2025.

"Esas ideas conservadoras no tiene ninguna posibilidad de internalizarse en el pensamiento, en la imagen, en la colectividad en el país, nada", señaló durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Afirmó que los líderes conservadores que participaron en la cumbre tienen parecido con quienes conforman la oposición de su gobierno.

"México está en un proceso de transformación, no avanzan esas actitudes retrogradas, no han avanzado, porque tampoco hay mucha diferencia, no nos debemos ir, como se dice coloquialmente, con la finta, son iguales a los adversarios nuestros"

Abundó en que apenas conoce al actor mexicano Eduardo Verástegui, activista conservador y aliado del ex presidente Donald Trump, y que no cree que la sociedad mexicana sepa quién es.

"Al menos este actor, es hasta ahora que empezó a hablarse, tengo un mes o dos meses que sé de él, pero no creo que la gente sepa quién es, son sectores. Supe de este señor hace menos de dos meses, y soy el presidente de México, y no me vayan a decir es que yo ando en la Luna, no. Estoy pendiente de todo, pero es también para que no se sobreestimen las cosas", comentó.