Identifican a 3 motociclistas que murieron en la México-Cuernavaca

Hasta el momento han sido identificados tres de los seis motociclistas que murieron en accidentes sobre la autopista México-Cuernavaca a la altura de Tres Marías el domingo.

De acuerdo con fuentes del estado se trata de José Alberto "N" de 43 años, originario de Coacalco, en el Estado de México; Anny "N" de 23 años con domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero y Pedro "N" de 34 años, de la alcaldía Magdalena Contreras.

Las autoridades reportan seis muertos, de los cuales cuatro son hombres y dos son mujeres. Además, se precisa que 11 motocicletas y seis vehículos se vieron involucrados.

De acuerdo a las autoridades, así como de diversos testimonios de motociclistas, el primer accidente se registró a la altura del kilómetro 51, cuando una pareja de motociclistas se impactaron a toda velocidad en la parte trasera de una camioneta tipo SUV que se paró en medio de la carretera.

Unos 500 metros más adelante, otras dos personas -aparentemente acompañantes de los primeros occisos- sufrieron otro percance al intentar frenar intempestivamente para tratar de ayudar a sus compañeros.

Eso provocó que perdieran el control y chocaran contra un vehículo que no pudo esquivarlos. Los tripulantes de esa moto de pista, salieron disparados cinco metros aproximadamente y murieron en el lugar.

Instantes después, a la altura del kilómetros 51, justo al entrar en la curva conocida como "La Pera", otra pareja -que tripulaban una Harley Davidson tipo crucero- derrapó y ambos quedaron debajo de un tráiler que no pudo frenar, aplastándolos con las llantas traseras de la caja.

Los accidentes de la autopista dejaron además 15 lesionados, pues no alcanzaron a controlar sus vehículos y derraparon, de esa cifra, siete ocuparon un traslado médico a hospitales de Cuernavaca, donde se reportan fuera de peligro según el último reporte médico.