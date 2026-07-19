Identifican a 9 de los asesinados en Zacatecas

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ZACATECAS, Zac.- Con el hallazgo de 10 cuerpos abandonados en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, entre los que figura el exalcalde de Sombrerete en el periodo 2016-2018, Ignacio Castrejón Valdez, así como dos funcionarios del municipio de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Municipal, junto con Jesús Gerardo Muñetón Hernández, nuevamente se han encendido las alertas de la violencia en Zacatecas.

De acuerdo con los primeros reportes sobre los 10 cuerpos, cinco víctimas fueron colgadas y abandonadas en un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco, mientras que otras cuatro fueron encontradas en el municipio de Morelos, así como una víctima localizada en Sain Alto, quien posteriormente se supo que es la que corresponde al cuerpo de Castrejón.

Sobre la identidad del exalcalde fueron sus familiares, conocidos y políticos quienes confirmaron que él era una de las víctimas, mientras que sobre la muerte de los dos servidores públicos de Fresnillo la información se conoció mediante un comunicado emitido por el ayuntamiento, en el que el alcalde Javier Torres Rodríguez solicitó al gobierno estatal y a la fiscalía del estado "que se agilicen los trabajos que permitan el esclarecimiento de los hechos y se proporcione justicia a las familias".

Este sábado por la noche, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, informó por medio de un video en sus redes sociales que nueve de los 10 cuerpos ya han sido identificados, de los cuales, ocho son originarios de Zacatecas y uno más del estado de Durango, y confirmó que entre las víctimas figuran los funcionarios públicos del municipio de Fresnillo.

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Mencionó que la Fiscalía General de Justicia del estado "tiene ya una línea robusta de investigación que en el momento procesal debido se dará a conocer" y argumentó que este tipo de hechos "desde hace mucho tiempo no se registraban en nuestro estado" y seguirán redoblando todos los operativos.

El hecho ha causado impacto social, debido a que se difundieron las imágenes de los cuerpos que fueron colgados en un puente vehicular, lo que causó horror, pues se veían semidesnudos y con mantas colocadas.

De manera extraoficial se supo que Castrejón Valdez habría sido privado de la libertad en el municipio de Sombrerete y este día su cuerpo fue localizado presuntamente envuelto y con signos de violencia a un costado de la carretera federal 54, en el municipio de Sain Alto.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que fuerzas federales y de Zacatecas desplegaron un operativo coordinado para dar con los responsables de estos hechos y que se movilizaron equipos especializados en investigación e inteligencia para fortalecer las indagatorias, recabar información y colaborar de manera estrecha con la fiscalía de Zacatecas.