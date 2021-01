Identifican a cuatro de las 19 víctimas calcinadas en Camargo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) ya identificó genéticamente a cuatro víctimas del hallazgo de 19 cuerpos calcinados en el municipio de Camargo, dos de ellas de nacionalidad mexicana y dos de nacionalidad guatemalteca.

La tarde de este sábado, la FGJET informó de forma detallada que las unidades motrices localizadas en el lugar del hecho (kilómetro 25 + 700 de la brecha conocida como Santa Anita o Rancho Piedra), son una camioneta Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas de circulación del Estado de Nuevo León y una Chevrolet, Silverado, pick up, cabina y media; así como tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62x39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223mm y dos del 7.62x39 mm.

Los restos humanos localizados, de manera preliminar y a reserva del resultado antropológico, se determinó que 16 corresponden al sexo masculino, uno al femenino y dos pendientes de precisar debido al alto grado de calcinación.

Según el informe, los estudios de balística reconstructiva permitieron establecer que el vehículo Sequoia no contaba con impactos de arma de fuego y que la unidad tipo pick up tenía 113 impactos.

Para lograr la identificación de las víctimas, la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, mediante el Equipo de Especialidades compuesto por Antropólogos, Odontólogos, Médicos forenses, Genetistas, Dactiloscopistas y Criminalistas, trabaja en la obtención de los "Archivos Básicos de Identificación", así como los perfiles genéticos (ADN) que permitan la plena identidad de las víctimas conforme a los estándares nacionales e internacionales en la materia; capacidades a las que a efecto de dar apoyo, mayor transparencia y certidumbre se sumó personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, entablándose comunicación y colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada en México, y el Consulado de Guatemala.

La colaboración y coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León permitió conocer que la camioneta Sequoia se ubicaba en el lugar donde fueron rescatados, el pasado 6 de diciembre, 66 extranjeros por elementos de la Policía Municipal del municipio de Escobedo, de ese estado, y del Instituto Nacional de Migración.