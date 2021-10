Ifigenia Martínez recibe Medalla "Belisario Domínguez"

La senadora Ifigenia Martínez recibió este jueves la Medalla Belisario Domínguez 2021 por sus aportaciones a la vida democrática, la política, la academia y la diplomacia.

Emocionada, la economista y académica de la UNAM recibió a sus 91 años el máximo galardón en el país, en medio de aplausos y reconocimientos de la clase política que la ha acompañado durante años, como su amigo Porfirio Muñoz Ledo.

Con la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien canceló su presencia en la entrega de la Medalla porque señaló a la senadora Lilly Téllez de convocar a que le faltaran al respeto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, entregó en sesión solemne la presea y un diploma.

La senadora Sasil Dora Luz de León, en tribuna, destacó la trayectoria de Ifigenia Martínez, quien es la primera mexicana en obtener una maestría en economía por la Universidad Harvard; la primera mujer en dirigir la Facultad de Economía de la UNAM; y ser una firme defensora de la autonomía universitaria en 1968, además de desempeñarse como embajadora ante la ONU.

Ifigenia Martínez envió un saludo cordial y solidario al presidente López Obrador.

Lamentó la ausencia del presidente López Obrador en esta ceremonia, pero reconoció que es un pacifista, un pacificador que todos los días llama al respeto y al amor al prójimo.

Ifigenia Martínez respalda reforma energética de AMLO

La senadora y economista Ifigenia Martínez Hernández, respaldó la iniciativa de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador y propuso la creación un consejo y un pacto nacional para fortalecer y recuperar la rectoría del Estado en diversos sectores, así como separar al gobierno de las oligarquías económicas y financieras.

Durante su discurso luego de recibir la Medalla Belisario Domínguez 2021, dijo que es vital la restitución al Estado democrático de facultades para recuperar la rectoría económica, instrumentar las medidas para seguir el nuevo rumbo del país y ampliar las acciones del Estado que actualmente limitan o perjudican a las empresas productivas del país.

En la tribuna de la Vieja Casona de Xicoténcatl, sin la presencia del Presidente de la República, expuso que los gobiernos neoliberales integraron un marco constitucional ilegal que es imperativo actualizar y rectificar en cuestiones estratégicas.

"Proceso que ya se ha iniciado con las iniciativas para fortalecer el carácter nacional y público del sector energético sin perjuicio de la participación privada complementaria, adecuadamente regulada y justamente retribuida", indicó la galardonada.

"Dicha tarea que abarca a toda la sociedad tendrá un marco de expresión y un espacio de diálogo en el Poder Legislativo y, desde luego en el Senado, en donde trataremos de adoptar y elaborar proyectos e iniciativas con ese sentido correctivo y transformador".

Ifigenia Martínez, propuso crear un Consejo Económico plural y democrático, donde se escuchen a todas las fuerzas económicas del país para un mejor distribución y dirección del ingreso, que tendría entre otras tareas el diseño y puesta en marcha de un nuevo pacto nacional político, económico y social sobre cada uno de los pilares de la Cuarta Transformación.

"Elaborar leyes para propiciar mayor igualdad social aumentando los ingresos de las clases marginadas y disminuyendo la concentración de la riqueza. La separación del poder económico del poder político debe significar la separación del gobierno de las oligarquías económicas y financieras y un mayor acercamiento a las necesidades populares utilizando toda la potencialidad económica del Estado".

La catedrática de la UNAM, agregó que dicho consejo también buscaría fortalecer la estructura económica para abastecer el mercado interno y promover la integración del sector informal de forma progresiva; un sector financiero reorganizado con mayor participación nacional y pública menos ávido de ganancias; fortalecimiento fiscal del Estado.

Además promover un sistema de impuestos comprometidos con el federalismo, como la implantación de un Impuesto a la Riqueza, entre otros.

Asimismo resaltó "la necesidad de retomar las expresiones de madurez institucional que deben privar en el país, el refrendo del respeto a la división de Poderes debe mantenerse incólume, sin amenazas ni presiones".

Entregan Medalla Belisario Domínguez post mortem a Velasco-Suárez

El Senado entregó la Medalla Belisario Domínguez 2020 y diploma en grado post mortem al doctor y científico Manuel Velasco-Suárez, por sus aportaciones al país en materia de política social, humanista y salud.

La presea fue recibida por Jesús Agustín Velasco-Suárez Siles, hijo del galardonado, quien agradeció la presea y destacó que su papá dejó varios legados en la educación y salud, cuyo eje de acción fue servir a la sociedad y prueba de ello fue que fundó el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

"Fue un gobernador de Chiapas con un enfoque humanista, le dio prioridad a los indígenas", así promovió el Primer Congreso Nacional Indígena en 1974 y es reconocido como el padre de la bioética en México, así como fue el líder de los médicos contra la guerra nuclear en México y en Latinoamérica, subrayó.

Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN, destacó la trayectoria de Manuel Velasco-Suárez como funcionario público y posterior como gobernador en Chiapas, donde estableció una política social, humanista y de renovación de la vida social.

Velasco-Suárez impulsó las vías de comunicación, de la modernización y acercamiento de la educación pública en la entidad del sureste del país, frontera con la América Central e hizo visualizar a Chiapas como un centro de desarrollo y de deuda con la población menos favorecida.

Muñoz Ledo lamenta ausencia de AMLO en entrega de Medalla BD

El exdiputado y exsenador Porfirio Muñoz Ledo asistió a la sesión solemne en la que el Senado de la República entregó la Medalla Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez, su compañera de lucha, con quien fundó la Corriente Democrática del PRI junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1986.

En breve entrevista al llegar a la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, Muñoz Ledo lamentó la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien canceló su asistencia al señalar a la senadora Lilly Téllez de convocar a que lo agredieran.

Muñoz Ledo refirió que la asistencia del Presidente de la República a esta sesión "es una antigua tradición republicana" e hizo votos porque "ningún obstáculo pueda impedirlo en adelante".

Muñoz Ledo destacó los méritos de la maestra Ifigenia Martínez para ser distinguida con la Medalla Belisario Domínguez.

"La maestra pertenece a una gran generación de mexicanos que abrieron paso a la democracia. Como el propio López Obrador lo ha reconocido, somos de alguna manera los iniciadores de un gran movimiento", señaló antes de ingresar al recinto.

Acuerdan entregar en ceremonia posterior Medalla BD 2020 a médicos

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, informó que se acordó que la Medalla Belisario Domínguez 2020 al personal de salud que ha trabajado contra la pandemia, se entregará en una ceremonia posterior.

Durante la sesión solemne donde se entregará dicha presea a la economista y senadora, Ifigenia Martínez; así como en grado posmortem al médico Manuel Velasco-Suárez, recordó que el reconocimiento al personal médico no fue posible entregarlo el año pasado por las restricciones sanitarias a causa de la pandemia.

La Medalla Belisario Domínguez 2020 quedará en resguardo de la Mesa Directiva para una ceremonia posterior", indicó Sánchez Cordero quien dijo que se contará en ese evento con servidoras y servidores públicos del personal de Salud, quienes serán reconocidos por su aportación en beneficio de los mexicanos.

Sin embargo, indicó que este jueves 7 de octubre se cumplirá con la inscripción en el muro de honor de los galardonados con la Medalla Belisario Domínguez, el reconocimiento al personal de salud que ha trabajado contra la pandemia del Covid-19.

Cabe destacar que en la sesión del pasado martes, la bancada del PRI en el Senado, manifestó su oposición para que en dicha ceremonia no sea invitado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, al argumentar que no representa al verdadero personal de salud, a los médicos y enfermeras que han hecho frente a la pandemia y que son los verdaderos héroes en esta emergencia sanitaria.