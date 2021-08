Iglesia pide diseñar pacto educativo por niños que desertaron

La Iglesia católica pidió a todos los sectores de la sociedad a diseñar un pacto educativo nacional, construido a través de obras y no de palabras o discursos para que ningún niño continúe aislado o descuidado en su educación.

En su editorial del semanario "Desde la Fe", pidieron a la comunidad educativa buscar la educación integral de todos los niños, sobre todos de los que desertaron, "ningún niño debe continuar aislado o descuidado en su educación. Debemos salir, todos, a buscar a aquellos que ya han desertado de sus estudios".

Pidieron que se piense en aquellos alumnos que no volverán en igualdad de condiciones o los que simplemente no volverán. Recordaron que en octubre del año pasado, el Papa Francisco se refirió a esto como una ´catástrofe educativa´, pues "muchos niños y adolescentes se han quedado atrás en el proceso natural de desarrollo pedagógico".

"La necesaria suspensión de clases presenciales en todas las escuelas del país evidenció las disparidades educativas preexistentes. Así pues, hubo quienes se vieron obligados a abandonar el ciclo escolar y perdieron el hilo del aprendizaje, especialmente importante en materias de enseñanza gradual", mencionan.

Explicaron que el rezago educativo tiene efectos muy graves en nuestra sociedad, ya que diversos académicos mencionan a la educación como uno de los principales indicadores para la movilidad social; es decir, las personas con estudios tienen más probabilidades de acceder a una mejor calidad de vida y resaltan que despojar a los niños de esta posibilidad es condenar su futuro.

En el editorial mencionan que de acuerdo con la UNICEF, al menos uno de cada tres niños en edad de ir a la escuela en América Latina no pudo acceder a la educación a distancia mientras las escuelas permanecieron cerradas. El mismo organismo estima que al menos uno de cada siete niños y jóvenes vivió confinado en su hogar durante gran parte de 2020 y, como consecuencia, sufrió ansiedad, depresión y aislamiento.

Para finalizar, resaltan que no debemos dejar atrás el riesgo que representa la pandemia de Covid-19, que en este momento tiene su tercera ola en México, y que ha afectado seriamente a los menores de edad, pues registros del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), hasta el 11 de agosto, en México se habían registrado 60 mil 928 casos positivos de Covid-19, con un incremento mayor de junio a agosto.

Por ello, la iglesia católica hizo un llamado a que este regreso a clases se tenga una estrategia integral que disminuya al máximo los riesgos de contagios y que privilegie la salud de estudiantes, profesores, personal de trabajo y padres de familia.