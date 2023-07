Ignacio Mier rechaza dejar cargo; llama a Creel a pedir licencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, rechazó usar su cargo como Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con fines electorales, pero señaló que el Presidente del recinto Legislativo de San Lázaro, Santiago Creel, sí podría estar incurriendo en dicha situación.

En conferencia de prensa, EL UNIVERSAL lo cuestionó, luego de que este domingo presentó en Puebla al "morenacho luchador", un personaje basado en la lucha libre que lo acompañará en diversos eventos por la entidad poblana que pretende gobernar en 2024.

A pesar de que lo hizo en un acto con logos de la Cámara de Diputados y la Jucopo, el legislador dijo que no se trata de un tema electorero, e insistió en que en el caso de Creel Miranda sí lo es.

"En el caso de él (Santiago Creel) sí puede haber algunos elementos porque la mesa directiva sí tiene presupuesto, mientras que en el caso de la Junta de Coordinación Política no tenemos un presupuesto, no nos corresponde a nosotros administrar recursos, pero en el caso de la mesa sí y ahí es donde está la molestia de los diputados, que está utilizando la mesa directiva y el presupuesto para promoverse en beneficio personal", aseguró.

Al insistir sobre el uso de los logos en el acto en Puebla, Mier Velazco, respondió: "Al que no le guste el fuego que no se acerque a la cocina".

Sobre las declaraciones de Creel Miranda, quien declaró que está dispuesto a deponer el cargo si se llega a un acuerdo por parte de las y los grupos parlamentarios, el Coordinador parlamentario de Morena, aseguró que el Presidente de la Mesa Directiva solo debe pedirlo, y aseguró que "se hace como el tío lolo".

"Yo creo que a Santiago Creel lo eligió el Pleno de la Cámara de Diputados y solo el pleno lo puede remover, será una decisión personal de Santiago Creel y yo creo que le está haciendo al tío lolo, él sabe que puede pedirle a la mesa directiva nombrar entre los vicepresidentes que concluya el mes y medio que le queda de la mesa directiva", declaró.

Ignacio Mier agregó que por legalidad, quien quedaría en el lugar de Creel es la vicepresidente de la mesa directiva, que es del PAN, y aseguró que Morena no tiene ninguna intención de agandallarse el cargo: "Nosotros no somos iguales, somos correctos".

Finalmente, señaló que cuando salga la convocatoria para la candidatura al gobierno de Puebla, estará en condiciones de pedir licencia a su cargo.