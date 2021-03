"Imagínense que me ponga a futurear", dice Sheinbaum sobre relevo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que actualmente está concentrada en gobernar la capital del país, luego de que se le cuestionó sobre el relevo generacional para 2024 que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya está listo.

"No, imagínense que me ponga yo a futurear, no, estamos gobernando la ciudad, y más en una situación tan compleja en la que vivimos, la concentración es gobernar la Ciudad y servir a la Ciudad", externó la mandataria.

Este viernes el Presidente de México aseguró que está contento porque en la Cuarta Transformación ya hay un relevo generacional para cuando se jubile por completo en 2024, mientras que la oposición tiene problemas porque no cuenta con cuadros.

Dijo que se está preparando sicológicamente para retirarse por completo de toda actividad política, una vez que concluya su sexenio, y sólo se dedicará a escribir en su quinta de Palenque, en Chiapas.

"Estoy muy contento, muy contento porque hay relevo, porque es de la generación que sigue, no sé si me explico. O sea, yo tengo 67, de 50 para arriba incluso hay mujeres y hombres. Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, sí hay relevo de este lado, ellos tienen problema, nosotros, no, es un abanico", dijo.

Sheinbaum, de 58 años, y el canciller Marcelo Ebrard, de 61, son dos de los personajes que han sido señalados como presidenciables. Pero cuando se le pidieron nombres de aquellos que considera como parte del abanico generacional de su movimiento, el Presidente evitó responder: "No vamos a hablar, si todavía falta".

El Mandatario manifestó que la transformación de México no termina con él, y adelantó que su próximo libro será sobre el conservadurismo.