IMEF pide prórroga para declaración de impuestos de empresas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Dado los problemas a los que se están enfrentando los contribuyentes persona morales con el nuevo formato para la declaración de impuestos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), pidió una prórroga.

"Si bien es cierto que es laborioso, el problema que se está generando es no poder tener la captura correcta; consideramos realmente que sería muy bueno una prórroga por parte del SAT, por la problemática que se tiene al cargar la información", dijo la presidenta del Grupo IMEF Guanajuato, Rosa Isela Ramírez.

En conferencia de prensa, señaló que en la parte de los aplicativos como hubo cambios, todavía no está fortalecido el sistema; de ahí la importancia de que se les dé más tiempo a las empresas para cumplir con esta obligación.

Consideró que, dada esta situación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debería de dar 15 días adicionales al plazo legal que vence el 31 de marzo y que se recorrerá hasta el tres de abril en esta ocasión por caer en viernes.

Isela Ramírez hizo ver que, si bien hay algunas empresas que ya presentaron su declaración anual, incluso desde febrero, se trata de pequeños contribuyentes que tributan en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico) para personas morales que no utilizan el formato que puso a disposición el SAT con algunos cambios.

"Tenemos dos tipos de declaraciones: personas morales en general y el régimen de confianza, y en donde tenemos problemas en general", explicó.

Explicó que 15 días adicionales serían suficientes para poder cumplir, pero sobre todo porque faltan sólo unos cuantos días para que termine el plazo legal.

El problema, expuso, es que la autoridad está actualizando el sistema. "No es porque no se quiera presentar o por la carga de trabajo, el problema es que no se tienen los datos", apuntó.

Comentó que todavía hay quien está haciendo la declaración complementaria del 2021 y no se puede ver.

Reconoció que el aplicativo es amigable, pero como es nuevo hay que generar un extra y no se puede ingresar información que está cargando directamente el SAT.

"El problema no es presentarla, el problema es que cuando se genera un pago, quien le queda a favor o tiene pérdidas y las puede utilizar, no tiene problemas, pero a quien le va a generar el pago y no alcance a presentar la parte del pago le va a generar un recargo", matizó.

Por eso, 15 días "serían muy buenos" o bien que la autoridad en estos días haga la actualización de sus sistemas para que las empresas puedan cumplir en tiempo, solicitó.