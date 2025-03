Propuesta de pausa en regulación de Airbnb para el Mundial de 2026

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México precisó que van a evaluar la viabilidad de pausar la regulación de las plataformas de alojamiento temporal tipo Airbnb durante el Mundial de 2026, tal y como lo propuso el Partido Verde la semana pasada.

La coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, sostuvo que buscarán generar todas las condiciones necesarias para que los turistas que lleguen a la capital del país con motivo de la Copa del Mundo tengan una estadía placentera.

"No es un tema que tengamos que revisar solamente porque viene el Mundial, es algo que tenemos que resolver de fondo ya, es prioritario, no para nosotros los diputados, sino para la gente de la Ciudad y más porque, efectivamente, viene el Mundial y tenemos que cuidar y tenemos que procurar la seguridad, no solamente de los que estamos, sino de los que llegan, que serán miles y miles de turistas que vienen a nuestro país", comentó durante la Chilanguera de este domingo.

Y añadió: "Vamos a evaluarlo, lo vamos a revisar, (la pausa) pero lo principal es que sepa la gente de la Ciudad y turistas que vamos a intentar generar todas las condiciones necesarias y suficientes para que sea placentera su estadía aquí".

Recordó que crearon una Comisión Especial en el Congreso para darle seguimiento a los preparativos del Mundial, la cual verá temas como el alojamiento, la movilidad, seguridad, agua, "todos estos temas tan importantes porque algo que queremos hacer es incentivar, como ya lo decía la Presidenta, lo ha dicho la Jefa de Gobierno, inversión y económica en la Ciudad, pero también en el país".

Cabe destacar, que el presidente de la Comisión Especial para el Mundial de 2026, Fernando Zárate, suscribió la iniciativa del PVEM para pausar la regulación al hospedaje temporal tipo Airbnb durante la justa mundialista.

El jueves pasado, Jesús Sesma, líder del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad, presentó una iniciativa para suspender, del del 1 de junio de 2026 al 31 de julio del mismo año, la reforma que estipula que no renovará el registro a aquellos inmuebles de alojamiento temporal que hayan tenido ocupación de más del 50% de las noches del año.

"Espero que seamos sensibles de que tenemos este momento histórico de recibir el Mundial por cinco partidos en nuestra Ciudad, pero lamentablemente no tenemos la suficiencia inmobiliaria para poder recibir a todos estos turistas, y podríamos ocasionar un caos si mantenemos lo que ya aprobamos en octubre del año pasado", sostuvo desde tribuna al presentar esta propuesta.