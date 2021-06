Implementan restricciones en Los Cabos y La Paz por Covid

Con un registro de mil 718 casos activos de Covid-19 en el destino internacional de Los Cabos, Baja California Sur autoridades municipales determinaron nuevas restricciones, entre ellas el horario de restaurantes, venta de alcohol, eventos sociales y aforo en playas.

El Comité Municipal de Protección Civil informó que ante el incremento acelerado de contagios se determinó que los restaurantes y bares con venta de alimento tengan un aforo de no más del 30 por ciento y hasta las 22:00 hora local.

Asimismo, la venta de alcohol en expendios y supermercados se restringe hasta las 18:00 hora local; en el caso de la venta de alimentos en vía pública será en modalidad solo para llevar y hasta las 22:00 horas.

Precisó que todas las actividades comerciales deberán respetar un aforo de no más del 30 por ciento y también hasta las 22:00 horas.

De igual modo, informó de la suspensión de todo tipo de eventos sociales, así como de cines, templos religiosos y gimnasios, siguiendo la especificación del semáforo Covid local.

En el caso de las playas, el titular de Protección Civil, Eric Santillán comunicó que el aforo se restringe al 30 por ciento también y únicamente se podrán utilizar 11 playas en el municipio turístico: El Médano, Las Viudas, Santa María, Chileno, El Tule, Palmilla, Acapulquito, Costa Azul, La Playa, La Ribera y La Gaviota.

También habrá horarios específicos: de 10:00 a 18:00 horas para la ciudadanía en general y 06:00 a 18:00 para deportistas, y se establecerán filtros sanitarios.

Finalmente, el Comité Municipal de Protección Civil de Los Cabos comunicó que el transporte público también deberá restringir su aforo, pero al 50 por ciento solamente de su capacidad.

En el municipio de La Paz, también el Consejo Municipal de Protección Civil determinó las restricciones a la venta de alcohol, horarios de tiendas departamentales y comercios en general hasta las 22:00 horas.

Las playas estarán abiertas de 07:00 horas a 19:00 horas y habrá filtros para vigilar el aforo de no más del 30 por ciento.

Estas medidas -indicaron autoridades municipales- permanecerán por lo pronto hasta el 30 de junio. Posterior a ello habrá una evaluación para determinar conforme el comportamiento de la pandemia.

BCS enfrenta un repunte de casos de Covid19, con más de 200 nuevos contagios diarios, focalizados en el municipio de Los Cabos y en menor medida en La Paz.

Autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de uso de cubrebocas y distanciamiento social para cortar con la cadena de contagios.