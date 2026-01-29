"Importante, que jóvenes conozcan historia del país": Sheinbaum sobre Calderón

Luego de que estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) increparon al expresidente Felipe Calderón cuando se disponía a participar en una cumbre internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el periodo en el que Calderón estuvo al frente del Ejecutivo federal dejó "muchas víctimas", por lo que consideró relevante seguir hablando de ese capítulo de la historia reciente del país.

Al ser cuestionada sobre el incidente, la mandataria señaló que los propios hechos explican lo ocurrido y enfatizó que es fundamental que las nuevas generaciones conozcan las decisiones tomadas durante ese sexenio y sus consecuencias.

Sheinbaum recordó que muchos jóvenes que hoy cursan la secundaria nacieron después de que concluyó el gobierno de Calderón, por lo que subrayó la necesidad de que se conozca lo sucedido, especialmente de cara a los procesos electorales futuros.

"Hay muchos jóvenes que van a ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes en 2030, y es importante que conozcan la historia de su país", afirmó.

La Presidenta calificó ese periodo como uno marcado por una decisión "muy irresponsable", al declarar la llamada guerra contra el narcotráfico, la cual —dijo— derivó en un incremento excesivo de la violencia.

Recordó que durante ese sexenio se habló incluso de "víctimas colaterales", en referencia a civiles afectados por la estrategia de seguridad.

Sheinbaum señaló que ese fue también el peor periodo en materia de secuestros y que, con el paso del tiempo, se conoció que Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, estaba coludido con el crimen organizado y hoy se encuentra preso en Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que Felipe Calderón llegó a la Presidencia tras un fraude electoral en 2006, por lo que lo calificó como un "presidente espurio", y afirmó que la declaratoria de guerra contra el narcotráfico fue utilizada para legitimarse políticamente.

La Presidenta aseguró que, más allá del episodio ocurrido en París, es necesario recordar y analizar lo que sucedió en México durante ese sexenio, así como el impacto que tuvo en la seguridad y en la vida de miles de personas, al tiempo que defendió la política actual de colaboración y acuerdos con Estados Unidos en materia de seguridad.

