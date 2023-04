Imposible, designación a comisionados del INAI este periodo: Segob

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que es "prácticamente imposible" que se pueda construir en seis sesiones o 15 días el consenso en el Senado para elegir a los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En rueda de prensa después de una reunión con senadores de Morena y sus aliados, subrayó que es muy difícil que en las seis sesiones que restan del actual periodo de sesiones pueda construirse un acuerdo.

Dijo que si bien se puede hacer un esfuerzo, difícilmente se logrará construir la mayoría calificada para sacar adelante los nombramientos pendientes.

Adán Augusto López evitó responder si para el gobierno federal son una prioridad estos nombramientos, aunque subrayó que será muy difícil la construcción de las mayorías necesarias para aprobarlos.

No obstante, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que para su bancada estos nombramientos son una prioridad, por lo que hará un esfuerzo a fin de sacarlos adelante.

Monreal se deslindó de la iniciativa impulsada por el senador Eduardo Ramírez Aguilar, la cual plantea reducir de siete a cuatro el número de comisionados del INAI, con el fin de que el órgano de transparencia no quede en la parálisis.

Indicó que en la Cámara Alta no deben cansarse de buscar acuerdos para sacar adelante los nombramientos pendientes.