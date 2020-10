Imposible volver a estadios en Jalisco: Enrique Alfaro

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, descartó que se puedan abrir los estadios para eventos deportivos, así como otras actividades en el estado.

Todo esto debido al incremento de casos de Covid-19 en la población juvenil.

"No hay condiciones para reabrir más giros económicos, como antros o el ingreso de público a estadios, y es en la población joven donde especialmente están incrementando contagios", dijo.

El gobernador fue enfático. "Esta realidad se ve reflejada en un dato duro: los contagios han aumentado en la población más joven, que es la que menos se está cuidando, el 40 por ciento de los contagios se dan en la población de entre 15 y 34 años; eso se refleja también en el hecho de que, aunque hay más contagios, también hay menos hospitalizados, porque los jóvenes son más resistentes, pero se nos olvida que esos jóvenes contagiados que no van al hospital pueden contagiar a sus padres y a sus abuelos, quienes están mucho más expuestos a la muerte", dijo en un mensaje televisivo.

En Chivas ha trascendido que a la directiva del Guadalajara se le ha señalado que ante Atlas y Cruz Azul, sus próximos juegos como locales, no se abrirá de ninguna manera el estadio, en todo caso se analizará hacerlo en los juegos de un hipotético repechaje.