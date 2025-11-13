IMSS aplica casi 4 millones de vacunas de influenza, Covid-19 y neumococo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que, como parte de la campaña de vacunación para la temporada invernal 2025-2026, del 13 de octubre al 12 de noviembre se han aplicado más de 3 millones 220 mil vacunas contra la influenza, 332 mil 781 de Covid-19 y 151 mil 762 para neumococo, a fin de proteger a la población más susceptible a presentar estos padecimientos en la época de más frío en el año.

En ese sentido, Enrique Alcalá Martínez, coordinador de Programas Médicos en el Área de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, detalló que para la campaña 2025-2026 las metas sectoriales de vacunación contra influenza corresponden a 35.4 millones y de COVID-19 a 10.9 millones; en el caso del IMSS, dijo, el objetivo es aplicar 13.9 millones de dosis para influenza y 4.4 millones de Covid-19.

Con relación a la factibilidad de alcanzar las metas institucionales, Alcalá Martínez destacó que se ha realizado un amplio despliegue de brigadas de vacunación, instalación de puestos de vacunación en sitios públicos, así como la vacunación en todas las unidades médicas de Primer Nivel, "por lo que es muy factible el logro de las metas".

Añadió que el instituto cuenta con más de mil 500 puestos de vacunación semifijos en unidades médicas, en sitios estratégicos con alta afluencia de población como escuelas y centros comerciales, así como también brigadas de vacunación que acuden a empresas y guarderías para inmunizar a personas que cumplen con los requisitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunado a ello, señaló que este esfuerzo sectorial finalizará el 3 de abril de 2026 y que el Seguro Social participa en la inmunización de la población blanco, es decir, personas con enfermedades crónicas o situaciones que comprometen su sistema inmunológico, como niños menores de cinco años, adultos mayores y población de riesgo.

Además, enfatizó la importancia de recibir estas vacunas en el periodo de duración de la campaña, porque representa la posibilidad de prevenir y reducir el número de casos que presentan formas graves, así como las complicaciones por estas enfermedades en la población más susceptible.

Por ello, invitó a la población en general para acudir a la UMF más cercana con su Cartilla Nacional de Salud a fin de recibir las vacunas que requieran y se registren las dosis aplicadas.

"El llamado es para que acudan lo más pronto posible y que una vez llegada la temporada fuerte de invierno, ya estén protegidos contra estas enfermedades; que sepan que no importa si son o no derechohabientes, serán vacunados en las Unidades de Medicina Familiar en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a viernes", expresó.