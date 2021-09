IMSS de Tula quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos: PC

La coordinadora nacional de Protección Civil federal, Laura Velázquez aseguró que sí alertaron sobre el riesgo en Tula por las lluvias, evacuaron a la población, pero lamentablemente el Hospital del IMSS donde murieron 17 personas quedó incomunicado.

"A fuerza de ser sincera, nuestro trabajo de alertamiento es muy puntual, incluso lo hacemos a través redes sociales, por radio y televisión que nos permiten alertar a la comunidad y lo hacemos entre la población. Lo hacemos con protección civil municipal y del estado para ir alertando y hacer la evacuación".

"Si se hizo la evacuación en Tula, lamentablemente lo que pasó en este Hospital (del IMSS) es que se quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo".

ras el desbordamiento del Río Tula en Hidalgo, el hospital del IMSS se inundó lo que provocó una falla en el sistema de oxígeno por corte de energía eléctrica.

Velázquez insistió en que si no hubiésemos evacuado el centro de Tula en la madrugada del lunes para amanecer martes hubiera sido mayor la afectación, si hubo evacuación.

"Pero lamentablemente en este hospital hubo incomunicación y la lluvia fue muy súbita y en 10 o 15 minutos se inundó el hospital, fue mucha lluvia".

Sobre los daños en Ecatepec, Estado de México, la funcionaria dijo que se están evaluando los daños, porque hay mucha agua y hay que esperar a que baje la inundación y ver los números certeros.

"El último número que tenemos es de 31 mil personas afectadas, es un número preliminar, estamos en la evaluación, probablemente mañana tengamos mayor claridad de los daños en infraestructura, escuelas, hospitales y en la afectación de las personas".

Baja nivel de inundación y habitantes regresan a sus casas

Luego de varios días consecutivos de tormentas en el centro del país, las lluvias han dado una tregua a la población de Tula, lo que ha permitido que la inundación disminuya considerablemente en algunas zonas de la ciudad.

Los pronósticos de nuevas y peores inundaciones por el escurrimiento o desfogue de presas que alimentan al Río Tula no se han concretado, y de hecho, se suspendió la alerta de evacuación que la tarde de ayer pusieron en marcha el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía estatal y municipal.

Zonas del centro de la ciudad donde el agua alcanzó entre 2 y 4 metros, incluido el Hospital General de Zona número 5 del IMSS, ahora tienen una altura de entre 30 y 40 centímetros.

Cientos de personas regresaron la mañana de este jueves a sus domicilios para sacar todo el lodo que dejaron las aguas negras y tratar de recuperar algo de sus pertenencias.

Cuadrillas del Ejército comenzaron a remover toneladas de lodo de las calles del centro de Tula, con el apoyo de algunos vecinos.

Las escenas fueron desoladoras: muebles, ropa, aparatos electrónicos, mercancía, enseres domésticos y hasta vehículos echados a perder, pero sin la pérdida de vidas humanas en calles y viviendas de Tula.