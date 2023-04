IMSS despide a joven donante de órganos en Aguascalientes (video)

Esta es la historia de una joven quinceañera que donó sus órganos tras muerte encefálica.



En el #IMSSAguascalientes se procuraron sus órganos y gracias a este acto de amor, cinco personas tienen una nueva oportunidad de vida. #VidaDespuésDeLaVida.https://t.co/pxoT1JOLNC pic.twitter.com/TndcWXuxwS — IMSS (@Tu_IMSS) April 23, 2023

Con su vestido rojo que lució en su fiesta de 15 años, una joven fue despedida por sus padres, hermanos y especialistas del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, tras fallecer por muerte encefálica.

Entre aplausos a lo largo del pasillo del hospital, la joven recibió un reconocimiento, así como su familia, por tomar la decisión de donar sus órganos y que permitió cambiar la vida de cinco pacientes en lista de espera.

Un camillero la condujo hasta el quirófano, en el cual especialistas procuraron órganos y tejidos que beneficiarán a cinco personas.

Con su donación, fue posible realizar la procuración de hígado, riñones y córneas.

Esta es la séptima donación del año que se lleva a cabo en este hospital del Seguro Social.

La coordinadora Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos del HGZ No. 2, doctora Sofía Osorio Quintana, destacó que "el equipo multidisciplinario de salud de este hospital procuró con éxito el hígado, ambas córneas y riñones. El hígado se envió al Centro Médico Naval, mientras que riñones y córneas a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, en Guanajuato".

Los órganos y tejidos procurados se asignan a personas compatibles con los donadores, de acuerdo con la lista nacional de espera a cargo del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

Donación voluntaria de órganos

Mediante un boletín, el IMSS informó que, para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos donde se podrá registrar la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria.