IMSS garantiza servicios de aborto legal en Oaxaca

HUAJUAPAN, Oax., marzo 26 (EL UNIVERSAL).-

, entre ellas, Ixmucane A.C, Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario

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A.C, de, lograron el lanzamiento de la(ILE), por lo que está obligado el) a garantizar la información y servicios para el aborto voluntario a todas las personas derechohabientes y beneficiarias en al menos 25 estados del país."Entodavía hace falta hablar sobre elcon trato digno. Y, sobre todo hablar de laal momento de acceder al aborto como derecho", explicó a El Universal, Ximena Alcázar, integrante del consejo directivo deY es que, desde el 25 de septiembre de 2019 la interrupción del embarazo en lasde gestación es legal ensin importar la causa. Sin embargo, la información sobre el aborto es escasa y limitada en los centros de salud, principalmente en las, lo que, muchas mujeres no han logrado a acceder a este servicio como derecho.Y este contexto, la organización, celebra que el logro colectivo en materia de derechos reproductivos, el lanzamiento de la(ILE) lo implemente el), quien está obligado a ofrecerde hasta la semana 12. 6 días, a todas las personas derechohabientes y beneficiarias de al menosdel país, entre ellos,Elahora tiene la obligación de implementar, gratuitos y de calidad para todas sus derechohabientes, realizando losy operativos necesarios para cumplir con esteEste hecho se logró luego de la resolución deemitidos en 2023 porpara que el, implemente losen las entidades donde ya es legal la interrupción del embarazo. Desde el 06 de septiembre del 2023, la(SCJN) concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendría efectos.Sin embargo, pese a laque hizo la SCJN había resistencia por parte de algunas instituciones y por ello, organizaciones en los derechos sexuales y reproductivos iniciaron conpara garantizar el derecho al ILEO, donde participaron Abortistas Mx, Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, Cheros A.C. Morrxs Autónomxs (todas de Chihuahua), Ixmucane A.C. y); Di Ramona A.C.(Hidalgo), Las Borders y Siemprevivas (Baja California), Marea Verde Altas Montañas, Lecxiur Figueroa & Asociadas, Abogadas con Perspectiva A.C (todas de Veracruz), Las Calafias, Brujas Californias (todas Baja California Sur) y Siempre Unidas (Quintana Roo)."Igual que con otros sistemas de Salud pública es que el servicio funcione de manera real,, sin trabas, que haya. Principalmente que se aplique de manera correcta, porque hasta el momento desconocemos cómo se estaban dando seguimientos", explica Ximena.Ely el estigma, desafíos para la implementación de la Guía Técnica para la ILE enEntre los desafíos que señala la organización, está ladeel cual comprende, donde habitan distintos. Y los pocos espacios de sector salud que permiten el aborto seguro permanecen centralizados.Por ejemplo, de acuerdo a la Secretaría de las Mujeres de(SMO), en la región mazateca y en la Sierra Juárez no hay(SAS). En la región Valles es donde centran al menos 10 espacios de salud para realizar el aborto seguro; en el Istmo de Tehuantepec, dos; en la Costa, uno; En la Sierra Sur, uno; en la Mixteca uno y uno más en Papaloapan.Otros de los retos es eldebido a los recortes en tema de salud que ha hecho el, "el principal reto sigue siendo el, es algo que no solo aplica en el tema de salud. Rastrear el recurso que se asigna directamente al componente de aborto, salud sexual y reproductiva es difícil", señala la activista.Expuso que no existe unaen temas de, para acceder a laa servicios de salud sexual y reproductiva, "entonces tenemos que exigir que se aumente esteasignado"."Vamos a monitorear el acceso real a este derecho. Y, sobre todo, con, es algo que nos interesa mucho en servicios de salud. Como de, tenemos una postura de que, por muchos años, se nos ha negado el acceso a nuestros derechos hablando como mujeres indígenas y afromexicanas, ha habido tratos racistas, clasistas que priorizan la salud de otras personas por encima de nuestra propia salud. Por lo que creemos que es importante que se ponga especial atención. En cuanto se está invirtiendo a personas en estado de vulnerabilidad", reiteró la integrante de