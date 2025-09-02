IMSS para taxis de apps es para recaudar más impuestos, reclaman

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- La exdiputada morenista María Clemente García se lanzó contra Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación, difusión y propaganda de Morena, luego de que esta última hablara sobre el beneficio de incorporar a los trabajadores de plataformas digitales al seguro social del IMSS.

Por medio de una publicación en redes sociales, la exdiputada trans en San Lázaro dijo que actualmente ella como trabajadora de Uber, no se le están dando derechos y al contrario, se le cobra el seguro social para que "Morena recaude impuestos".

"Ni siquiera sabes de lo que hablas @SoyCamMartinez actualmente yo trabajo como conductora de Uber, para empezar no nos están 'dando derechos' NOS ESTÁN COBRANDO el seguro social (...) Esta no es ni de broma la reforma que necesitaba, ni las que se les pidió!!! Es la que @PartidoMorenaMx quiso para recaudar más impuestos para gastárselos", escribió.

También acusó que a las y los trabajadores de Uber les están cobrando sin pedirles permiso: "Un impuesto que antes no pagábamos, para que nos den el peor servicio de seguridad social del mundo", haciendo referencia al seguro del IMSS, conocido por el largo tiempo de espera al asistir a una cita médica.

María Clemente acusa a Morena de recaudar impuestos

En la misma publicación, María Clemente acusa a Morena de recaudar impuestos y perjudicar a las y los trabajadores de Uber al subir la tarifa a los ciudadanos.

"Solo están recaudando nuevos impuestos (...), de paso para poder completar sus nuevos impuestos además la app tuvo que subir el costo de los viajes en 8%, en realidad no nos están ayudando en nada y además provocaron que subiera el precio a los usuarios", dijo.

La exdiputada arremetió contra la secretaria nacional de comunicación, difusión y propaganda de Morena, diciendo que ella no sabe del tema y que mejor no opine. Además, aseguró que "con esta reforma no hay justicia para el trabajador, ni más empleos". "Gobierno 1 - trabajadores 0", calificó.

¿Qué dijo la morenista Camila Martínez?

En entrevista con el periodista Carlos González en el programa especial de EL UNIVERSAL sobre el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Camila Martínez y el senador del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, asistieron para dar cuenta de los avances y retos que aún enfrenta la mandataria federal.

Hablando del programa piloto sobre la incorporación de los trabajadores en plataformas digitales al régimen obligatorio del seguro social, Camila Martínez aseguró que actualmente "estamos en récord de empleos".

El diputado panista calificó como "una trampa" la incorporación de los trabajadores al IMSS y cuestionó a la morenista sobre no saber si los empleados realmente estaban de acuerdo. Camila Martínez respondió:

- ¿Qué es una trampa?, ¿saber si querían tener seguridad social, derechos laborales, reconocimiento como trabajadoras y trabajadores?